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27 марта, 16:10

Мужа экс-главы "Новой Голландии" арестовали после кощунственных постов о "Крокусе"

Суд в Петербурге арестовал Конашенка по обвинению в оправдании терроризма

Суд в Петербурге до 25 мая арестовал художника Николая Конашенка, мужа бывшего генерального директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской. Конашенок обвиняется в оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в "Крокус сити холле".

Суд в Петербурге до 25 мая арестовал художника Николая Конашенка. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

На суде он заявил, что сожалеет из-за этих постов и не ожидал такой бурной реакции общества.

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Напомним, Николая Конашенка задержали в аэропорту Пулково при попытке сбежать в Ереван. Правоохранители заинтересовались им после публикации постов с высмеиванием теракта в "Крокусе". Его супруге Роксане Шатуновской из-за этого даже пришлось покинуть должность гендиректора "Новой Голландии". Сам Николай Конашенок — реставратор мебели со свалок. Против него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.

Обложка ©

Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Александра Вишнякова
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