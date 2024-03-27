Мужа экс-главы "Новой Голландии" арестовали после кощунственных постов о "Крокусе"
Суд в Петербурге арестовал Конашенка по обвинению в оправдании терроризма
Суд в Петербурге до 25 мая арестовал художника Николая Конашенка, мужа бывшего генерального директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской. Конашенок обвиняется в оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в "Крокус сити холле".
Суд в Петербурге до 25 мая арестовал художника Николая Конашенка. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Напомним, Николая Конашенка задержали в аэропорту Пулково при попытке сбежать в Ереван. Правоохранители заинтересовались им после публикации постов с высмеиванием теракта в "Крокусе". Его супруге Роксане Шатуновской из-за этого даже пришлось покинуть должность гендиректора "Новой Голландии". Сам Николай Конашенок — реставратор мебели со свалок. Против него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.