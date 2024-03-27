Мужа экс-главы "Новой Голландии" арестовали после кощунственных постов о "Крокусе"

Суд в Петербурге до 25 мая арестовал художника Николая Конашенка, мужа бывшего генерального директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской. Конашенок обвиняется в оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в "Крокус сити холле".