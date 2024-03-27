Муж экс-главы "Новой Голландии" попытался оправдаться в суде после постов о "Крокусе"

Николай Конашенок, муж бывшего генерального директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской, заявил в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга, что сожалеет из-за постов в соцсетях о теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). По словам мужчины, он не знал, что высказывания вызовут бурную реакцию.

"Я разместил это, потому что был шокирован новостями о теракте. Выражал свою озабоченность о том, что теракт может принимать другие формы, более масштабные, на других площадках. Я жалею, что я так сформулировал", — отметил он в беседе с журналистами в ожидании начала заседания по его делу.