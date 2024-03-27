Муж экс-главы "Новой Голландии" попытался оправдаться в суде после постов о "Крокусе"
Конашенок на суде заявил о сожалении из-за постов о теракте в "Крокусе"
Николай Конашенок. Обложка © Telegram / Nikolay Konashenok
Николай Конашенок, муж бывшего генерального директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской, заявил в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга, что сожалеет из-за постов в соцсетях о теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). По словам мужчины, он не знал, что высказывания вызовут бурную реакцию.
"Я разместил это, потому что был шокирован новостями о теракте. Выражал свою озабоченность о том, что теракт может принимать другие формы, более масштабные, на других площадках. Я жалею, что я так сформулировал", — отметил он в беседе с журналистами в ожидании начала заседания по его делу.
Напомним, петербуржца задержали в Пулково при попытке сбежать в Ереван. Правоохранители заинтересовались им после публикации постов с высмеиванием теракта в "Крокусе". Его супруге Роксане Шатуновской из-за этого даже пришлось покинуть должность гендиректора "Новой Голландии". Сам Николай Конашенок — реставратор мебели со свалок. Против него завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма и арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь по людям, ожидавшим концерт рок-группы "Пикник". Затем боевики подожгли здание и скрылись, их задержали в Брянской области перед попыткой перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 140 человек, ещё 360 пострадали. 24 марта всех напавших отправили в СИЗО. Также в деле есть и другие фигуранты — отец и двое сыновей, продавших террористам транспорт, и предприниматель, сдавший жильё их главарю. Их также заключили под стражу.