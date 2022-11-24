Опасно и точка: 5 повседневных вещей, которые незаметно разрушают мозг Деменцией страдает более 55 миллионов человек. К 2050 году показатель может увеличиться в два с половиной раза. Авторитетные нейробиологи считают, что негативный сценарий можно предотвратить. 24 ноября, 01:40 Обложка © Freepik.com

Как тренировать память

Деменция — это приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности, утрата ранее приобретённых навыков и невозможность получать новые навыки. Она лишает человека возможности ясно мыслить и способности узнавать близких. Такая жизнь — пытка не только для самого больного, но и для его окружения. И ведь даже не нужно предпринимать титанические усилия, чтобы избежать слабоумия. Достаточно начать с пяти шагов. Однако наиболее важный из них, но не попавший в список, — постоянно тренировать память. Нужно изучать иностранные языки, решать сложные задачи и развивать воображение. Тогда влияние негативных факторов будет снижаться.

Дофаминовая зависимость

Чтобы получить удовольствие от чтения книги, нужны часы концентрации внимания. Просмотр серьёзных фильмов, прослушивание классической музыки — на всё это требуются усилия и время. Но мозг так устроен, что ему необходимы впрыски дофамина, выполняющего роль награды. И здесь та же самая история, как с фастфудом. Гамбургеры и картошка фри дают быстрое насыщение, но по факту бесполезны и даже вредны.

Роль "интеллектуального фастфуда" выполняет скроллинг лент соцсетей, просмотр "прикольных" видеороликов. Человек может часами пропадать в Интернете в погоне за новой дозой дофамина. И мозг не будет против, потому что любит идти по пути наименьшего сопротивления: "Раз вознаграждение дают за просмотр соцсетей — зачем читать книги?" Если регулярное потребление фастфуда приводит к ожирению, сахарному диабету и другим проблемам со здоровьем, виртуальный фастфуд в отдалённой перспективе становится причиной раннего слабоумия.

Интеллектуальные усилия формируют новые нейронные связи, шаблоны достижения целей, приносят ни с чем не сравнимое удовольствие. Да, новые нейронные связи в нашем мозге формируются ежесекундно, но качество нейронных связей от соцсетей так себе. Придёт время, и даже дешёвый детектив станет для обленившегося мозга неподъёмным чтением. Мозг любит работать, но он не станет этого делать, если его не "пнуть".

Как правильно читать книги

Казалось бы, в текст закралось противоречие. Только-только говорили про чтение книг — и тут же пишем про "неправильное чтение". Но противоречия здесь нет. Действует правило: лучше прочитать одну книгу правильно, чем десяток томов неправильно. И снова срабатывает аналогия с пищей: если есть меньше и тщательно пережёвывать, от этого будет больше пользы, чем от переедания, от которого один вред.

По словам специалиста в области нейронауки и психолингвистики Татьяны Черниговской, читать нужно медленно и вдумчиво, чтобы понять суть написанного. Так мозг сильнее напрягается и задействуется большее количество нейронных связей.

— Механическое сканирование текста (ну, просто как любой аппарат, просто глазами) — и в таком случае мозг вообще занят другой работой, то есть это профанация, — отмечала она в одном из интервью.

Качественную художественную литературу эксперт рекомендует читать в бумажном виде. В этом случае меньше отвлекающих факторов и больше возможностей для концентрации. Качественное чтение — залог осознанной старости.

Как отказаться от учёбы

Для многих образование заканчивается за порогом вуза или другого учебного заведения. Но с учётом того, что в мозге всё время формируются новые нейронные связи, а старые отмирают, если не подкреплять академический бэкграунд новыми открытиями, то лет через пять от него ничего не останется. Учёба — это непрерывный процесс, который заканчивается только в момент смерти.

Мозг заточен под то, чтобы узнавать что-то новое. Если не прилагать усилия — этим "новым" станет всяческий интеллектуальный хлам, заблуждения, ложные стереотипы. Таким человеком легче манипулировать. Однако и сам подход заучивания информации ущербен.

— Задачи современного образования — тренировать понимание, а не запоминание, воспитывать спокойное отношение к постоянным переменам. Это формирование навыков верификации информации, обучение способности учиться и противостоять стрессу, — отмечала Татьяна Черниговская.

Она рекомендует не завязывать с самообразованием, даже если человеку далеко за 60. Всегда можно открыть для себя что-то новое: освоить музыкальный инструмент, пройти какие-нибудь курсы, которых сейчас в избытке. Новые знания формируют новые нейронные связи, и в старости это всё очень пригодится.

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Как быстро уснуть

Способен ли мозг отдыхать — вопрос дискуссионный. Как уже стало ясно, многочасовое бездумное путешествие по соцсетям не лучший вариант досуга. В этом случае мозг не только не отдыхает, но и вбирает в себя кучу бесполезной информации.

Единственный способ дать мозгу отдохнуть и восстановиться — хорошенько поспать. Татьяна Черниговская рекомендует ложиться вовремя, избегать хронического недосыпа. Депривация сна губительна, она сказывается на памяти, настроении, работоспособности мозга. Во время сна запускаются все процессы восстановления организма, происходит сортировка данных, информация из краткосрочной памяти переносится в долгосрочную. Если спать урывками и нерегулярно, не только сбивается график, но и перегружается "оперативная память", на решение простых задач требуется больше времени, сложные задачи становятся неподъёмными. На горизонте маячит старость, в которой человек забывает, как зовут его близких.

Мотивационные книги и фильмы

Мир переменчив. Существует поговорка "Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах". Но это не отменяет того, что у человека должна быть цель — большая, маленькая, глобальная или житейская. И на этот счёт тоже есть поговорка: "Жизнь без цели — человек без головы".

Это то, что держит человека на плаву, наполняет его существование смыслом. Цели выполняют роль ориентиров, для человека нормально двигаться от цели к цели, ошибаться, делать выводы, расставлять приоритеты, менять приоритеты. Без цели легко потонуть в хаосе, запутаться в жизни. Но и цели должны выходить за пределы удовлетворения сиюминутных потребностей.

— Всё бессмысленно, если нет смысла в жизни. И этот смысл строится не в 60 лет, а в пять. Если человек воспитан идеей того, что нужно как можно больше гамбургеров — условно говоря или буквально — съесть, тогда у него перспективы плохие в любом возрасте. Если нет смысла — нет смысла и жить. Мозг так же, как и тело, требует работы. При этом он требует большой работы, трудной. Если мы ляжем на диван и не будем с него полгода вставать, нам надо будет учиться ходить. С мозгом то же самое, — отмечала на одном из мастер-классов Татьяна Черниговская.

В итоге все эти пять правил сводятся к необходимости жить осознанно и постоянно нагружать мозг интересной работой. Если делать это систематически, человек будет вознаграждён не только постоянным балансом дофамина, но и успехами в работе и личной жизни, ростом самоуважения и благосостояния. Те задачи, которые ещё вчера казались неподъёмными, станут чем-то дежурным, а перед глазами откроются новые перспективы.

Фото © Freepik.com / stockking Как сохранить здоровье мозга? 0 Меньше смотреть телевизор Больше читать Спорт Подлечиться

Авторы Евгений Самарин