ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 февраля 2023, 12:20
14342

Джоффри Баратеон из "Игры престолов" пригнал в Киев пикап для ВСУ и выставил на торги свою статуэтку

Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев и привёз пикап для ВСУ

Актёр выставил на аукцион статуэтку своего персонажа — короля Джоффри Баратеона. Обложка © Twitter / The New Voice of Ukraine

Актёр выставил на аукцион статуэтку своего персонажа — короля Джоффри Баратеона. Обложка © Twitter / The New Voice of Ukraine

Ирландский актёр Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона в популярном сериале "Игра престолов", приехал в Киев, о чём сообщил ряд украинских СМИ. По их данным, он привёз пикап для нужд ВСУ, деньги на который собрали британские волонтёры.

Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев и привёз пикап для ВСУ. Видео © t.me / Украина сейчас

По его словам, быть приглашённым в Киев для него большая честь. Кроме привезённого для ВСУ пикапа он поможет и иным образом. Актёр признался, что выставил на аукцион статуэтку своего персонажа — короля Джоффри Баратеона. Деньги от её продажи пойдут на тепловизор для украинской армии.

О том, что Глисон привезёт пикап для ВСУ, ранее в социальных сетях сообщила украинский театральный режиссёр Катерина Чепура. По её словам, он пробудет в Киеве около четырёх дней. Известно, что в Киеве запланирован ряд "публичных и непубличных" мероприятий с его участием.

Бывший муж Кэти Перри раскрыл правду о поддержке Украины
Бывший муж Кэти Перри раскрыл правду о поддержке Украины

Ранее актёр и режиссёр Иван Охлобыстин объявил, что российские бизнесмены пообещали за каждый подбитый американский танк Abrams выплатить награду в десять миллионов рублей. В Сети уже высоко оценили инициативу. В комментариях кто-то написал, что за такие деньги ВСУ сами начнут подрывать американские танки. Некоторые предложили ударить сразу по танковой колонне, которая потянется на Украину: оптом выгоднее.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar