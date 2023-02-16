Джоффри Баратеон из "Игры престолов" пригнал в Киев пикап для ВСУ и выставил на торги свою статуэтку
Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев и привёз пикап для ВСУ
Актёр выставил на аукцион статуэтку своего персонажа — короля Джоффри Баратеона. Обложка © Twitter / The New Voice of Ukraine
Ирландский актёр Джек Глисон, известный по роли Джоффри Баратеона в популярном сериале "Игра престолов", приехал в Киев, о чём сообщил ряд украинских СМИ. По их данным, он привёз пикап для нужд ВСУ, деньги на который собрали британские волонтёры.
Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев и привёз пикап для ВСУ. Видео © t.me / Украина сейчас
По его словам, быть приглашённым в Киев для него большая честь. Кроме привезённого для ВСУ пикапа он поможет и иным образом. Актёр признался, что выставил на аукцион статуэтку своего персонажа — короля Джоффри Баратеона. Деньги от её продажи пойдут на тепловизор для украинской армии.
О том, что Глисон привезёт пикап для ВСУ, ранее в социальных сетях сообщила украинский театральный режиссёр Катерина Чепура. По её словам, он пробудет в Киеве около четырёх дней. Известно, что в Киеве запланирован ряд "публичных и непубличных" мероприятий с его участием.
Ранее актёр и режиссёр Иван Охлобыстин объявил, что российские бизнесмены пообещали за каждый подбитый американский танк Abrams выплатить награду в десять миллионов рублей. В Сети уже высоко оценили инициативу. В комментариях кто-то написал, что за такие деньги ВСУ сами начнут подрывать американские танки. Некоторые предложили ударить сразу по танковой колонне, которая потянется на Украину: оптом выгоднее.