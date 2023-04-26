5 нестандартных, но работающих способов, как привлечь внимание мужчины

Существует огромное множество рекомендаций, как привлечь внимание противоположного пола. Ведь, к сожалению, в жизни далеко не всегда тот, кто нравится, отвечает взаимностью. Однако не стоит полагаться исключительно на судьбу, иногда нужно просто брать и действовать. Предлагаем несколько незаурядных способов, как привлечь внимание заинтересовавшего вас мужчины.

1. Иногда игнорируйте его

Как заставить мужчину обратить на себя внимание? Периодически его игнорировать. Фото © Shutterstock

Да, именно игнор. И поверьте, это совсем не странно. Как известно, каждый мужчина в душе охотник, очень часто он желает именно того, чего не может получить. Слишком доступная цель быстро наскучивает, и никаких отношений построить не удаётся. Прибегнув же к способу периодического игнорирования, вы подогреете его интерес к вам, заставляя всё время находиться в напряжении. Стоит учесть, что мужчина должен изначально увлечься вами, ведь если он равнодушен с самого начала, то подобный метод не сработает. Однако если вы поняли, что нравитесь кавалеру, то вам и карты в руки.

Представим, что ваши отношения только зарождаются, вы влюбились. Но слишком сильный напор оттолкнёт партнёра и сведёт все его чувства на нет. Поэтому очень важно держать дистанцию и завоёвывать его сердце постепенно. Не нужно по любому зову кавалера бежать на свидание. Необходимо создать образ недоступности, однако отказывать следует с должным тактом и аккуратностью. Причины всегда должны быть вескими. Необходимо подчеркнуть, как сильно вы сожалеете, но против обстоятельств пойти не можете. Он ни в коем случае не должен заподозрить, что вы делаете это нарочно. Слишком долго так тоже поступать не стоит. Иначе мужчина просто устанет ждать вас, его чувства пройдут.

2. Установите с ним зрительный контакт

Как с помощью одного лишь взгляда соблазнить мужчину без слов. Фото © Freepik

Одним из не самых стандартных, но весьма действенных способов является удержание зрительного контакта. Однако если вы просто начнёте буравить объект симпатии тяжёлым пристальным взглядом, то это скорее напугает, чем заинтригует. Если действовать правильно, то можно буквально соблазнить мужчину, не сказав ему при этом ни слова. По мнению специалистов, длительный контакт глаза в глаза может заставить двух незнакомцев влюбиться друг в друга. Достаточно с теплотой и симпатией посмотреть на потенциального партнёра, улыбнуться ему. И это всё равно что включить зелёный свет. Молодой человек поймёт, что шансы у него есть. Смело смотрите прямо в глаза понравившемуся мужчине. Это подчеркнёт его значимость, особенность для вас. Ненадолго отведите взгляд, после чего посмотрите снова. Не забывайте смотреть на него во время разговора, так между вами появится доверие.

3. Используйте разные хитрости, чтобы он заметил вас

Чтобы обратить внимание мужчины, можно пользоваться особыми хитростями. Фото © Freepik / svetlanasokolova

Чтобы обратить на себя внимание мужчины, можно прибегать и к особым хитростям. Например, привлечь противоположный пол поможет красная одежда. Однако тут надо учитывать, что в сочетании с ярким макияжем образ получится вызывающим. А это определённо не то, чего хотелось бы добиться.

Второй совет — улыбка. Да, изображать счастье, даже когда вам совсем не до смеха, может оказаться весьма полезным. Радостные и позитивные люди привлекают к себе других куда чаще. Поверьте, если ваш вид будет грустным или надменным, никто никогда к вам не подойдёт.

В-третьих, обратить внимание следует и на фигуру. Если активно жестикулировать и менять положение тела при общении, это может привлечь желанного партнёра. Так как подвижные, деятельные люди всегда вызывают симпатию.

Четвёртый совет: создайте вокруг себя ореол загадочности. Например, можно нежно улыбнуться, а после смущённо опустить глаза. Это его заинтригует и даст сигнал, что его внимание вам приятно. И последнее — если девушке есть о ком заботиться, она покажется мужчинам ответственной и милой. Нет-нет, мы не призываем вас заводить детей, достаточно домашнего животного.

4. Не забывайте о себе в угоду другому человеку

Любовная зависимость и как этого избежать: личные интересы не менее важны, чем ваши общие. Фото © Freepik / karlyukav

Когда отношения уже начались, часто возникает желание постоянно быть рядом. Не отпускать любимого от себя ни на минуту. Но это, прямо говоря, провальная тактика. От чрезмерного внимания дорогой человек может почувствовать, что его словно душат. Во-первых, не закидывайте мужчину сообщениями, не звоните ему каждую минуту. Дайте ему свободу, тогда он захочет вернуться к вам. А вот излишняя навязчивость только оттолкнёт. Вместо того чтобы захватывать его жизнь, лучше займитесь своей.

Наличие отношений с другим человеком вовсе не означает, что у вас больше не должно быть своих интересов и личного пространства. Оставаясь верной тому, что любите, вы станете только интереснее для противоположного пола. Никому не хочется серой и пустой жизни, каждый стремиться пережить яркие мгновения, особенные, запоминающиеся моменты. Занимайтесь любимым делом, которое делает вас счастливее. А сияющие радостью люди куда сильнее привлекают к себе других, чем угрюмые и нелюдимые.

5. Пусть думает, что все решения принимает сам

Женские хитрости, как привлечь внимание мужчины: пусть думает, что решил всё сам. Фото © Freepik