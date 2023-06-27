Ни в коем случае не закрывайте глаза на эти 6 выходок партнёра, иначе жизнь станет адом

Не каждый мужчина готов носить свою девушку на руках и потакать всем её желаниям. Есть и те, чьё отношение к партнёрше, мягко говоря, неприемлемо. Допускать такое ни в коем случае нельзя. Вот несколько вещей, которые необходимо пресекать на корню. А если не получается, то хорошенько подумайте, стоит ли связывать жизнь с человеком, который вас не уважает.

1. Вы всегда для него на втором месте

Как быть, если ваши отношения для мужчины не в приоритете? Фото © Shutterstock

Если партнёр всегда задвигает девушку на второй план и предпочитает компанию друзей или работу, то стоит призадуматься, а так ли ему интересны эти отношения, как ей. Особенно если они только начались, а период страсти проходит таким образом, словно пара уже лет десять жената. О какой любви тут можно говорить? Как минимум это не та связь, которой он дорожит.

2. Он критикует вас в присутствии посторонних людей

Неважно, что мужчине не нравится в своей партнёрше. Все претензии он может высказать ей дома. В присутствии же посторонних людей его девушка самая красивая, умная и лучшая на свете. Если же это правило не соблюдается и кавалер то и дело пускает в сторону дамы едкие замечания, такое поведение недопустимо. Вы единая команда и всегда должны быть заодно. Когда поддержки со стороны любимого не ощущается, наступает чувство одиночества и брошенности, даже если он рядом. Хотите ли вы и дальше испытывать подобные чувства?

3. Он флиртует с другими девушками в вашем присутствии

Можно ли закрывать глаза на флирт с другими девушками? Фото © Shutterstock

Некоторые мужчины не считают, что флирт уже относится к категории измены. Даже называют его невинным. Может быть, так оно в какой-то степени и есть. Но если партнёр повторяет подобное поведение с завидной частотой, при этом совершенно не считаясь с чувствами девушки, закрывать на это глаза не стоит. Просто представьте, что, став женой такого человека, вы всегда будете вынуждены наблюдать за этим пусть эмоциональным, но предательством. Хочется такого спутника жизни?

4. Он слишком ленив, чтобы зарабатывать

Если всё, что слышно от мужа последние несколько лет: "нет нормальной работы сейчас", "что напрягаться ради пары копеек", "поэкономим, и на всё хватит", "потерпи немного, скоро станет лучше", знайте, лучше не будет. Работа не появится, а денег не прибавится. Он просто слишком ленив, чтобы взять на себя ответственность и содержать семью. Готовы ли вы с таким мириться? И на сколько лет хватит женщины, чтобы тащить семейное бремя в одиночестве.

5. Он обесценивает ваши стремления и желания

Как быть, если ваши мечты и желания для мужчины ничего не стоят? Фото © Shutterstock

У всех людей есть мечты и цели. И чем сильнее нас поддерживают, тем больше мы стараемся и идём к их достижению. А вот если каждый день только и слышно: "да брось ты это", "всё равно ничего не получится", "нечего мечтать о журавле в небе, хватит и синицы в руках", то желание куда-то идти и что-то делать сразу убавляется. Муж и жена — команда. Они должны друг друга поддерживать, несмотря ни на что. И нельзя позволять партнёру смеяться над вашими мечтами. Да, они не сбудутся, но не потому, что были нереалистичны, а потому, что вы перестали в них верить.

6. Он поднимает на вас руку

И самым главным поступком, который нельзя прощать ни при каких обстоятельствах, является насилие. Любящий мужчина никогда не позволит себе поднять руку на дорогого ему человека. Если он это делает, нет смысла ждать, что станет лучше, что он изменится. Не станет и не изменится. Пресекать подобное поведение, как правило, тоже бесполезно. Остаётся лишь одно — расставание. И поверьте, это определённо к лучшему.