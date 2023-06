Учёные выяснили, что дельфины-мамы "сюсюкаются" со своими детёнышами

У самок дельфинов-афалин меняется тон свиста, когда они обращаются к своим дельфинятам. К такому открытию пришли в Океанографическом институте Вудс-Хоул в штате Массачусетс (WHOI). Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).