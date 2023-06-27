Учёные выяснили, что дельфины-мамы "сюсюкаются" со своими детёнышами
PNAS: Самки дельфинов повышают тон свиста, когда общаются со своими детёнышами
У самок дельфинов-афалин меняется тон свиста, когда они обращаются к своим дельфинятам. К такому открытию пришли в Океанографическом институте Вудс-Хоул в штате Массачусетс (WHOI). Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Учёные изучали характерный свист 19 дельфинов-матерей в те моменты, когда их детёныши находились рядом. Полученные результаты исследователи сравнили с тем, как звучат эти самки, плавая с другими взрослыми дельфинами или в одиночку.
Морской биолог Лаэла Сайиг объяснила, что эти млекопитающие с помощью свиста контактируют друг с другом. Например, так они сообщают другим дельфинам о том, где сейчас находятся.
Исследователи обратили внимание на то, что, когда мама-дельфин обращается свистом к своим детёнышам, диапазон его частот выше в сравнении с теми сигналами, которыми взрослые дельфины обычно обмениваются между собой. Наблюдение оказалось верным для всех 19 особей, которые участвовали в исследовании. По мнению учёных, они таким образом "сюсюкают" со своими детёнышами, обучая их "дельфиньему языку".
"Было бы логично, если бы подобные адаптации возникли у афалин — долгоживущих видов, в чьей жизни акустические сигналы играют важнейшую роль. Их детёныши должны научиться произносить множество звуков, чтобы общаться", — подчеркнули авторы научной работы.
А в другом недавнем исследовании учёные из Нанкинского и Бристольского университетов выяснили, что появилось раньше — яйцо или курица. Для этого им потребовалось изучить 29 видов яйцекладущих и живородящих животных, а также 51 вид ископаемых существ.
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