Учёные выяснили, что дельфины-мамы "сюсюкаются" со своими детёнышами

У самок дельфинов-афалин меняется тон свиста, когда они обращаются к своим дельфинятам. К такому открытию пришли в Океанографическом институте Вудс-Хоул в штате Массачусетс (WHOI). Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Учёные изучали характерный свист 19 дельфинов-матерей в те моменты, когда их детёныши находились рядом. Полученные результаты исследователи сравнили с тем, как звучат эти самки, плавая с другими взрослыми дельфинами или в одиночку.

Морской биолог Лаэла Сайиг объяснила, что эти млекопитающие с помощью свиста контактируют друг с другом. Например, так они сообщают другим дельфинам о том, где сейчас находятся.

Исследователи обратили внимание на то, что, когда мама-дельфин обращается свистом к своим детёнышам, диапазон его частот выше в сравнении с теми сигналами, которыми взрослые дельфины обычно обмениваются между собой. Наблюдение оказалось верным для всех 19 особей, которые участвовали в исследовании. По мнению учёных, они таким образом "сюсюкают" со своими детёнышами, обучая их "дельфиньему языку".

"Было бы логично, если бы подобные адаптации возникли у афалин — долгоживущих видов, в чьей жизни акустические сигналы играют важнейшую роль. Их детёныши должны научиться произносить множество звуков, чтобы общаться", — подчеркнули авторы научной работы.