NEE: Учёные выяснили, что было раньше — курица или яйцо
Учёные из Нанкинского и Бристольского университетов выяснили, что появилось раньше — яйцо или курица. В ходе работы, результаты которой опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution, они изучили 29 видов яйцекладущих и живородящих животных, а также 51 вид ископаемых существ.
Выяснилось, что все великие эволюционные ветви амниот (группы позвоночных, которые проходят эмбриональное или внутриутробное развитие внутри яйца) имеют живородящих предков, способных к продлённому удержанию эмбрионов, при котором мать может дольше удерживать эмбрион, ожидая благоприятных внешних условий.
Как отметил профессор Бристольской школы наук о Земле Майкл Бентон, выводы учёных отправили классическую, обратную точку зрения на данный вопрос "в корзину". Именно такая адаптивная родительская защита дала амниотам преимущество перед более ранними четвероногими.
Ранее учёные выяснили, что представители вымершего вида людей Homo naledi хоронили своих сородичей и вырезали гравюры над погребениями. Всё это за сто тысяч лет до появления Homo sapiens — человека разумного.
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