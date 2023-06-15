NEE: Учёные выяснили, что было раньше — курица или яйцо

Учёные из Нанкинского и Бристольского университетов выяснили, что появилось раньше — яйцо или курица. В ходе работы, результаты которой опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution, они изучили 29 видов яйцекладущих и живородящих животных, а также 51 вид ископаемых существ.

Выяснилось, что все великие эволюционные ветви амниот (группы позвоночных, которые проходят эмбриональное или внутриутробное развитие внутри яйца) имеют живородящих предков, способных к продлённому удержанию эмбрионов, при котором мать может дольше удерживать эмбрион, ожидая благоприятных внешних условий.

Как отметил профессор Бристольской школы наук о Земле Майкл Бентон, выводы учёных отправили классическую, обратную точку зрения на данный вопрос "в корзину". Именно такая адаптивная родительская защита дала амниотам преимущество перед более ранними четвероногими.