Дети из СССР с ужасом вспоминают это мороженое, которое невозможно назвать "лакомством"

Советское мороженое — легенда и голубая мечта всех выросших в СССР людей. Каким же оно казалось вкусным! Было много разных удивительных видов: "Лакомка", шоколадное "Ленинградское"… каждое радовало всех советских детишек десятилетиями. Но однажды появилось томатное мороженое. Только вдумайтесь! Томатное. Мороженое. Для многих это звучит как кошмарный анекдот, но, к сожалению, было реальностью.

Вы ни за что не сможете съесть это лакомство выросших в СССР. Фото © T.me / abobussan

Если вы спросите у кого-то, кто вырос в СССР, о самом ужасном мороженом, которое он когда-либо ел, то ответ, вероятнее всего, будет — "Томатное". Ведь эта "вкусняшка" не только была неприятной на вкус, но и внешне выглядела как замороженная томатная паста. Правда, и стоило мороженое из второй половины 1960-х соответственно — всего 10 копеек. Что по тем временам считалось вполне себе доступной ценой.

Самое гадкое мороженое и любовь советских детей — какой это вкус? Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Борис Кавашкин

Конечно, такое мороженое продавалось далеко не во всех регионах. Так, например, жители Москвы и Петербурга ни разу даже и не слышали об этом чудном виде лакомства. А вот несчастные детишки из южных регионов навсегда запомнили этот специфический вкус. Сложно восстановить, кому пришла идея делать мороженое из томатов… Скорее всего, никакой ставки на этот экстравагантный вкус производители не делали и просто так пытались избавиться от излишков томатного урожая.

Фото © ТАСС / Владимир Матвиевский