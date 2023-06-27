В Госдуме предложили закрепить в законодательстве статус молодого работника

В порядке получения статуса молодого специалиста могут появиться изменения. Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев вместе с сенатором Дарьей Лантратовой и депутатами "Единой России" внесли на рассмотрение законопроект, который отменит необходимость устраиваться на первую работу по полученной специальности, чтобы претендовать на звание молодого специалиста. Подробнее о предлагаемых изменениях рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Закон будет работать таким образом, чтобы обеспечить социальную защиту молодым людям в период обучения и сделать официальное трудоустройство простым и нестрашным процессом. В этих целях инициативой предусмотрено разделение на молодых работников и молодых специалистов, объяснил Чаплин в беседе с телеканалом "360". Действующим законодательством молодыми специалистами в РФ считаются выпускники вузов и ссузов в возрасте до 35 лет, не имеющие трудового опыта. Статус молодого специалиста может быть присвоен только один раз.

"Сейчас самое важное — сохранить кадры внутри страны. Это нововведение позволит привлечь больше молодых специалистов на предприятия в сфере энергетики, оборонно-промышленного комплекса, в сферу IT и крупные корпорации, имеющие важное значение для экономики", — добавил депутат.

Депутат уточнил, что законопроект сменит нынешнее условие о первом трудоустройстве на требование о работе по специальности. То есть молодые люди, которые пошли работать не по своему профилю, будут наделены статусом молодых работников. Субъекты Российской Федерации смогут самостоятельно определять меры поддержки юных кадров исходя из имеющихся финансовых ресурсов. Кроме того, поддержку молодых работников и молодых специалистов можно будет обеспечивать и за счёт их работодателей. А ещё закон сделает Российские студенческие отряды частью программы подготовки молодых кадров и усилит их статус.