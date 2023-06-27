Эксперт Едидин: Закон о рекомендательных алгоритмах защитит пользователей от манипуляций

Вопрос о законодательном регулировании рекомендательных алгоритмов социальных сетей обсуждается уже не первый год, но текущая версия законопроекта, над которой была проделана тщательная работа, может стать финальной. Таким мнением поделился с журналистами во вторник, 27 июня, заместитель генерального директора АНО "ИРИ" по правовым вопросам Борис Едидин.

Законопроект о рекомендательных технологиях был внесён в Госдуму заместителем руководителя профильного думского ИТ-комитета Антоном Горелкиным. Документ добавляет несколько новых обязанностей для владельцев информационных ресурсов, применяющих подобные технологии. В частности, они будут обязаны информировать пользователей о факте использования рекомендательных технологий, описывать принципы их работы и указывать собираемые о пользователях сведения, к примеру предпочтения. Помимо этого, право на запрос подобной информации и доступ к программно-техническим средствам ресурса появляется у Роскомнадзора — владелец ресурса будет обязан предоставить их в течение десяти дней.

"Состоялось уже множество обсуждений с представителями отрасли, общественности, юристами, на которых тщательно прорабатывались все плюсы и минусы инициативы. И текущая версия закона, на мой взгляд, пример документа, над которым была проделана тщательная работа и который постарался учесть максимально все пожелания сообщества", — комментирует Едидин.

По словам эксперта, прозрачность механизмов рекомендаций и недопущение злоупотреблений и манипуляций над пользователями — это и есть основная миссия документа.

"Отмечу, что возможность ограничения доступа к ресурсу-нарушителю — это крайняя мера. И нужно будет очень сильно постараться, чтобы дело дошло до блокировок. Законопроект предусматривает весь набор инструментов и превентивных мер, чтобы выстроить диалог с регулятором, выполнить требования закона и избежать ненужных последствий", — заключил эксперт.