В России может появиться список бранных слов, запрещённых к употреблению в СМИ

Роскомнадзор может составить чёткий список бранных слов, которые должны быть недопустимы для употребления в СМИ. Соответствующее письмо в ведомство направила Торгово-промышленная палата (ТПП), пишут "Известия".

В профильный комитет ТПП поступают жалобы от бизнес-сообщества на штрафы за транслирование грубых выражений и усилившийся контроль за их использование. Однако нормы закона настолько неопределённы, что это порождает возможность их произвольного толкования.

Поэтому Роскомнадзор просят с помощью лингвистов составить примерный перечень слов и выражений, которые грубыми не являются, но могут быть таковыми в определённом контексте. В ведомстве подтвердили получение обращения и уточнили, что займутся его рассмотрением и направят ответ в установленные сроки.