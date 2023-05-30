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30 мая, 01:21

В России может появиться список бранных слов, запрещённых к употреблению в СМИ

"Известия": Роскомнадзор призвали составить список запрещённой в СМИ лексики

Роскомнадзор может составить чёткий список бранных слов, которые должны быть недопустимы для употребления в СМИ. Соответствующее письмо в ведомство направила Торгово-промышленная палата (ТПП), пишут "Известия".

В профильный комитет ТПП поступают жалобы от бизнес-сообщества на штрафы за транслирование грубых выражений и усилившийся контроль за их использование. Однако нормы закона настолько неопределённы, что это порождает возможность их произвольного толкования.

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Поэтому Роскомнадзор просят с помощью лингвистов составить примерный перечень слов и выражений, которые грубыми не являются, но могут быть таковыми в определённом контексте. В ведомстве подтвердили получение обращения и уточнили, что займутся его рассмотрением и направят ответ в установленные сроки.

Ранее были перечислены слова, которые нельзя использовать в качестве ругательств. По словам психолога Елены Гориновой, это формирует неправильное отношение к людям с ментальными особенностями и интеллектуальной инвалидностью.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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