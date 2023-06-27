Какая разница в возрасте должна быть у супругов, желающих жить в гармонии и безмерной любви

Оказалось, что для многих женщин цифры в паспорте играют чуть ли не решающую роль, если те собираются искать себе партнёра. Кто-то считает, что мужчина абсолютно всегда должен быть старше своей избранницы лет этак на десять, другие верят, что проще построить крепкую семью, когда именно жена будет старше. Но так ли возраст действительно важен в вопросе счастливой семейной жизни?

Оказалось, что учёные из Университета Эмори в США выяснили: разница в возрасте с партнёром всё-таки влияет на отношения и их продолжительность, пишет Woman.ru. И чем она больше, тем ниже шансы устроить себе "жили долго и счастливо".

Какая разница в возрасте допустима для супругов, желающих построить крепкий брак. Фото © Freepik / user18526052

По статистике и данным учёных, получается, что у пар с разницей в возрасте более 20 лет шансы на развод достигают рекордных 95%. У супругов, среди которых один старше на десять лет, — это 39%, а вероятность распада в паре, где разница в возрасте около пяти лет, — всего 18%.

Но есть ли то самое сочетание, которое сможет гарантировать крепкий и долгий брак, счастливую семейную жизнь? Да, и ответ с возрастом вас точно удивит. Всё те же учёные выявили следующую закономерность: супруги-ровесники или с разницей в возрасте всего в год считаются самыми крепкими семьянинами. Как бонус исследования показали, что пары с общими детьми в 76% дольше остаются вместе и избегают развода.