5 разрушительных фраз, которые девушкам 40+ нельзя говорить о себе

Существуют определённые фразы, которые нельзя произносить о себе, чтобы избежать разрушительного влияния на психологическое и эмоциональное состояние. Рассмотрим 5 таких фраз и советы, какие фразы лучше говорить вместо ошибочной.

Я слишком стара/молода для этого

5 фраз, которые нельзя говорить о себе после 40. Как сохранить уверенность в себе. Фото © Shutterstock

Нельзя: Я слишком стара/молода для этого. Нужно: Я готова попробовать что-то новое и развиваться. Никогда не поздно начать что-то новое, даже если вам уже за 40. Ограничивая себя своим возрастом, вы упускаете множество возможностей. Вместо того чтобы думать о цифрах в паспорте, сосредоточьтесь на своих способностях, возможностях и, главное, желаниях. Никогда не сдавайтесь, просто потому что вы чувствуете, что вы слишком стары или молоды.

Я не сделала ничего особенного

Как избежать негативных мыслей о себе: 5 фраз, которые нужно заменить. Фото © Freepik / karlyukav

Нельзя: Я не сделала ничего особенного. Нужно: Я горжусь своими достижениями и продолжаю развиваться. У каждого человека свой жизненный путь, и каждый из нас по пути совершает множество маленьких и больших достижений. Не сравнивайте себя с другими и не ожидайте от себя чего-то идеального. Оценивайте свои достижения и цените свою индивидуальность. Каждый человек уникален, и важно найти своё собственное место в мире.

Любой бы с этим справился

Почему мы говорим разрушительные фразы о себе и как с этим бороться? Фото © Freepik / bristekjegor

Нельзя: Любой бы с этим справился. Нужно: Я горжусь своими достижениями и уникальными способностями. Люди, страдающие синдромом самозванца, могут чувствовать, что они недостаточно компетентны и что их успехи случайны. Они могут склоняться к мысли, что любой другой человек мог бы выполнить то же самое задание лучше. Однако это не так. У каждого есть свой набор уникальных способностей и опыта, и то, что для одного может казаться лёгким, для другого может быть непреодолимым препятствием. Поэтому важно ценить свои достижения и признавать, что вы добились их благодаря своему труду и уникальным способностям, а не случайности.

Я недостаточно умна/сильна/опытна/… для этого

Самокритика после 40: как не допустить падения самооценки. Фото © Shutterstock

Нельзя: Я недостаточно компетентна/умна/опытна/сильна для этого. Нужно: Я готова учиться и развиваться, чтобы стать более уверенной в себе и компетентной. Никто не рождается с полным набором навыков. Но все мы можем учиться и развиваться, и никогда не поздно начать. Не ставьте свои слабости в центр внимания. Вместо этого работайте над ними, чтобы стать более компетентной и уверенной в себе. Задавайте себе вопросы, ищите ответы и не бойтесь пробовать что-то новое.

Я толстая/жирная

5 ошибочных фраз, которые могут привести к депрессии: как изменить свой внутренний диалог. Фото © Freepik

Нельзя: Я толстая/жирная. Нужно: Я люблю и забочусь о своём теле. Оценивайте своё тело не по стандартам красоты, а по тому, как вы чувствуете себя внутри. Все мы по-своему красивы. Вместо того чтобы фокусироваться на своих несовершенствах, уделяйте внимание здоровому образу жизни и положительному отношению к себе. Заботьтесь о своём теле, ухаживайте за ним и любите его таким, какое оно есть.