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24 июня, 14:00

5 разрушительных фраз, которые девушкам 40+ нельзя говорить о себе

Женщины в возрасте 40+ могут столкнуться с различными негативными мыслями о себе. Эти мысли могут обезоружить, негативно повлиять на самооценку и привести к депрессии. Разбираемся, что нельзя говорить.

Существуют определённые фразы, которые нельзя произносить о себе, чтобы избежать разрушительного влияния на психологическое и эмоциональное состояние. Рассмотрим 5 таких фраз и советы, какие фразы лучше говорить вместо ошибочной.

Я слишком стара/молода для этого

5 фраз, которые нельзя говорить о себе после 40. Как сохранить уверенность в себе. Фото © Shutterstock

5 фраз, которые нельзя говорить о себе после 40. Как сохранить уверенность в себе. Фото © Shutterstock

Нельзя: Я слишком стара/молода для этого.

Нужно: Я готова попробовать что-то новое и развиваться.

Никогда не поздно начать что-то новое, даже если вам уже за 40. Ограничивая себя своим возрастом, вы упускаете множество возможностей. Вместо того чтобы думать о цифрах в паспорте, сосредоточьтесь на своих способностях, возможностях и, главное, желаниях. Никогда не сдавайтесь, просто потому что вы чувствуете, что вы слишком стары или молоды.

Я не сделала ничего особенного

Как избежать негативных мыслей о себе: 5 фраз, которые нужно заменить. Фото © Freepik / karlyukav

Как избежать негативных мыслей о себе: 5 фраз, которые нужно заменить. Фото © Freepik / karlyukav

Нельзя: Я не сделала ничего особенного.

Нужно: Я горжусь своими достижениями и продолжаю развиваться.

У каждого человека свой жизненный путь, и каждый из нас по пути совершает множество маленьких и больших достижений. Не сравнивайте себя с другими и не ожидайте от себя чего-то идеального. Оценивайте свои достижения и цените свою индивидуальность. Каждый человек уникален, и важно найти своё собственное место в мире.

Любой бы с этим справился

Почему мы говорим разрушительные фразы о себе и как с этим бороться? Фото © Freepik / bristekjegor

Почему мы говорим разрушительные фразы о себе и как с этим бороться? Фото © Freepik / bristekjegor

Нельзя: Любой бы с этим справился.

Нужно: Я горжусь своими достижениями и уникальными способностями.

Люди, страдающие синдромом самозванца, могут чувствовать, что они недостаточно компетентны и что их успехи случайны. Они могут склоняться к мысли, что любой другой человек мог бы выполнить то же самое задание лучше. Однако это не так. У каждого есть свой набор уникальных способностей и опыта, и то, что для одного может казаться лёгким, для другого может быть непреодолимым препятствием. Поэтому важно ценить свои достижения и признавать, что вы добились их благодаря своему труду и уникальным способностям, а не случайности.

Я недостаточно умна/сильна/опытна/… для этого

Самокритика после 40: как не допустить падения самооценки. Фото © Shutterstock

Самокритика после 40: как не допустить падения самооценки. Фото © Shutterstock

Нельзя: Я недостаточно компетентна/умна/опытна/сильна для этого.

Нужно: Я готова учиться и развиваться, чтобы стать более уверенной в себе и компетентной.

Никто не рождается с полным набором навыков. Но все мы можем учиться и развиваться, и никогда не поздно начать. Не ставьте свои слабости в центр внимания. Вместо этого работайте над ними, чтобы стать более компетентной и уверенной в себе. Задавайте себе вопросы, ищите ответы и не бойтесь пробовать что-то новое.

Я толстая/жирная

5 ошибочных фраз, которые могут привести к депрессии: как изменить свой внутренний диалог. Фото © Freepik

5 ошибочных фраз, которые могут привести к депрессии: как изменить свой внутренний диалог. Фото © Freepik

Нельзя: Я толстая/жирная.

Нужно: Я люблю и забочусь о своём теле.

Оценивайте своё тело не по стандартам красоты, а по тому, как вы чувствуете себя внутри. Все мы по-своему красивы. Вместо того чтобы фокусироваться на своих несовершенствах, уделяйте внимание здоровому образу жизни и положительному отношению к себе. Заботьтесь о своём теле, ухаживайте за ним и любите его таким, какое оно есть.

Фразы, которые мы говорим о себе, могут иметь большое влияние на нашу жизнь и самочувствие. Важно следить за своими словами и не позволять им уничтожать нашу уверенность в себе и наши достижения. Возраст, компетенция, опыт, достижения и тело — всё это часть нашей индивидуальности, которую мы должны любить и уважать.

10 психологических лайфхаков, которые упростят жизнь и дадут шанс наконец наслаждаться ею

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Freepik

Сергей Трофимов
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