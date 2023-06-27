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27 июня, 05:00

5 правил, которые помогут не разбить сердце в новых отношениях

Cемейный и кризисный психолог Елена Казанцева поделилась с Лайфом своим опытом и рассказала, как избежать разочарований в новых отношениях. Эти советы помогут не только не допустить ошибок, но и создать комфортные и гармоничные взаимоотношения.

<p>Как избежать разочарований в новых отношениях. Обложка © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/sad-couple-holding-hands_8145520.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik </a></p>

Как избежать разочарований в новых отношениях. Обложка © Freepik

Когда мы начинаем знакомиться с человеком, то часто возлагаем на эти отношения много надежд. Однако иногда они разрушаются, принося боль и проблемы. Существуют ли способы понять, будет ли любовный союз комфортным уже в самом начале? Оказывается, да. Следуя нескольким правилам, можно значительно снизить вероятность разочарований.

Определите для себя, что готовы предложить партнёру

Ещё до знакомства необходимо хорошо подумать и точно определить для себя, что вы готовы предложить партнёру в ответ, а что нет. Необходимо определить, чего бы вы хотели от него и с чем можете согласиться, а что для вас является неприемлемым.

Обсуждайте ожидания и взгляды на отношения

Как понять, будут ли отношения комфортными с самого начала. Фото © Freepik / lookstudio

Как понять, будут ли отношения комфортными с самого начала. Фото © Freepik / lookstudio

Важно обсуждать с партнёром ожидания и взгляды на будущие отношения. Помните, что всё дальнейшее общение будет основано на тех данных, которые вы озвучили в начале знакомства. А если обнаружатся неразрешимые противоречия, то пусть лучше сразу, а не тогда, когда отношения уже созданы и разрывать их тяжело.

Слушайте своё тело

Прислушивайтесь к сигналам своего тела. Если вы чувствуете, что непроизвольно напрягаетесь в присутствии человека, отодвигаетесь, ощущаете любой физический дискомфорт, — это тревожные звонки. По словам семейного и кризисного психолога, магистра психологии и психолога-тренера Елены Казанцевой, необоснованные негативные эмоции во время или после общения также могут быть поводом насторожиться.

Наблюдайте за поступками партнёра

В чём секрет успеха в любви? Психолог дал советы для новых отношений. Фото © Freepik / artursafronovvvv

В чём секрет успеха в любви? Психолог дал советы для новых отношений. Фото © Freepik / artursafronovvvv

Внимательно наблюдайте за поступками человека. Если действие партнёра неприемлемо для вас, заявляйте об этом сразу. А в случае его повторения общение лучше завершить.

Будьте осторожны

Психологи рассказали, как избежать разочарований в новом романе. Фото © Freepik / drobotdean

Психологи рассказали, как избежать разочарований в новом романе. Фото © Freepik / drobotdean

Некоторые люди буквально могут быть опасными. Вот несколько тревожных звоночков, по которым их можно легко определить:

  • Не понимаете происходящее и теряете почву под ногами.
  • Ваши чувства и поступки обесценивают.
  • Искажают факты всегда не в вашу пользу, вызывают чувство вины.
  • Вы ощущаете "эмоциональные качели".
  • Партнёр контролирует, замыкает на себя всю вашу жизнь, настойчиво торопит со вступлением в близкие отношения, старается подменить собой друзей и родных.

Лучше сразу прекратить взаимоотношения, несмотря даже на сказочные ухаживания. Подобное поведение характерно для тех, кто хочет на вас тотально влиять. С такими людьми может быть небезопасно, вряд ли они когда-нибудь поменяются

Елена Казанцева

Семейный и кризисный психолог, магистр психологии, психолог-тренер

<p>Лучше сразу прекратить взаимоотношения, несмотря даже на сказочные ухаживания. Подобное поведение характерно для тех, кто хочет на вас тотально влиять. С такими людьми может быть небезопасно, вряд ли они когда-нибудь поменяются</p>
<p>Лучше сразу прекратить взаимоотношения, несмотря даже на сказочные ухаживания. Подобное поведение характерно для тех, кто хочет на вас тотально влиять. С такими людьми может быть небезопасно, вряд ли они когда-нибудь поменяются</p>

Знайте, чего вы хотите и чего нет, говорите и слушайте, наблюдайте за поступками, уважайте себя и защищайте свои границы. А если вы всё-таки оказались в ситуации, где не можете справиться своими силами, то Елена Казанцева рекомендует обратиться к специалисту.

Психолог поделилась, что рассказывают дети на сессиях, и это повод родителям задуматься

Психолог поделилась, что рассказывают дети на сессиях, и это повод родителям задуматься

Ольга Годуненко
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