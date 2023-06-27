5 правил, которые помогут не разбить сердце в новых отношениях

Когда мы начинаем знакомиться с человеком, то часто возлагаем на эти отношения много надежд. Однако иногда они разрушаются, принося боль и проблемы. Существуют ли способы понять, будет ли любовный союз комфортным уже в самом начале? Оказывается, да. Следуя нескольким правилам, можно значительно снизить вероятность разочарований.

Определите для себя, что готовы предложить партнёру

Ещё до знакомства необходимо хорошо подумать и точно определить для себя, что вы готовы предложить партнёру в ответ, а что нет. Необходимо определить, чего бы вы хотели от него и с чем можете согласиться, а что для вас является неприемлемым.

Обсуждайте ожидания и взгляды на отношения

Как понять, будут ли отношения комфортными с самого начала. Фото © Freepik / lookstudio

Важно обсуждать с партнёром ожидания и взгляды на будущие отношения. Помните, что всё дальнейшее общение будет основано на тех данных, которые вы озвучили в начале знакомства. А если обнаружатся неразрешимые противоречия, то пусть лучше сразу, а не тогда, когда отношения уже созданы и разрывать их тяжело.

Слушайте своё тело

Прислушивайтесь к сигналам своего тела. Если вы чувствуете, что непроизвольно напрягаетесь в присутствии человека, отодвигаетесь, ощущаете любой физический дискомфорт, — это тревожные звонки. По словам семейного и кризисного психолога, магистра психологии и психолога-тренера Елены Казанцевой, необоснованные негативные эмоции во время или после общения также могут быть поводом насторожиться.

Наблюдайте за поступками партнёра

В чём секрет успеха в любви? Психолог дал советы для новых отношений. Фото © Freepik / artursafronovvvv

Внимательно наблюдайте за поступками человека. Если действие партнёра неприемлемо для вас, заявляйте об этом сразу. А в случае его повторения общение лучше завершить.

Будьте осторожны

Психологи рассказали, как избежать разочарований в новом романе. Фото © Freepik / drobotdean

Некоторые люди буквально могут быть опасными. Вот несколько тревожных звоночков, по которым их можно легко определить: Не понимаете происходящее и теряете почву под ногами.

Ваши чувства и поступки обесценивают.

Искажают факты всегда не в вашу пользу, вызывают чувство вины.

Вы ощущаете "эмоциональные качели".

Партнёр контролирует, замыкает на себя всю вашу жизнь, настойчиво торопит со вступлением в близкие отношения, старается подменить собой друзей и родных.

Лучше сразу прекратить взаимоотношения, несмотря даже на сказочные ухаживания. Подобное поведение характерно для тех, кто хочет на вас тотально влиять. С такими людьми может быть небезопасно, вряд ли они когда-нибудь поменяются Елена Казанцева Семейный и кризисный психолог, магистр психологии, психолог-тренер