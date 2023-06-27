5 правил, которые помогут не разбить сердце в новых отношениях
Cемейный и кризисный психолог Елена Казанцева поделилась с Лайфом своим опытом и рассказала, как избежать разочарований в новых отношениях. Эти советы помогут не только не допустить ошибок, но и создать комфортные и гармоничные взаимоотношения.
Как избежать разочарований в новых отношениях. Обложка © Freepik
Когда мы начинаем знакомиться с человеком, то часто возлагаем на эти отношения много надежд. Однако иногда они разрушаются, принося боль и проблемы. Существуют ли способы понять, будет ли любовный союз комфортным уже в самом начале? Оказывается, да. Следуя нескольким правилам, можно значительно снизить вероятность разочарований.
Определите для себя, что готовы предложить партнёру
Ещё до знакомства необходимо хорошо подумать и точно определить для себя, что вы готовы предложить партнёру в ответ, а что нет. Необходимо определить, чего бы вы хотели от него и с чем можете согласиться, а что для вас является неприемлемым.
Обсуждайте ожидания и взгляды на отношения
Как понять, будут ли отношения комфортными с самого начала. Фото © Freepik / lookstudio
Важно обсуждать с партнёром ожидания и взгляды на будущие отношения. Помните, что всё дальнейшее общение будет основано на тех данных, которые вы озвучили в начале знакомства. А если обнаружатся неразрешимые противоречия, то пусть лучше сразу, а не тогда, когда отношения уже созданы и разрывать их тяжело.
Слушайте своё тело
Прислушивайтесь к сигналам своего тела. Если вы чувствуете, что непроизвольно напрягаетесь в присутствии человека, отодвигаетесь, ощущаете любой физический дискомфорт, — это тревожные звонки. По словам семейного и кризисного психолога, магистра психологии и психолога-тренера Елены Казанцевой, необоснованные негативные эмоции во время или после общения также могут быть поводом насторожиться.
Наблюдайте за поступками партнёра
В чём секрет успеха в любви? Психолог дал советы для новых отношений. Фото © Freepik / artursafronovvvv
Внимательно наблюдайте за поступками человека. Если действие партнёра неприемлемо для вас, заявляйте об этом сразу. А в случае его повторения общение лучше завершить.
Будьте осторожны
Психологи рассказали, как избежать разочарований в новом романе. Фото © Freepik / drobotdean
Некоторые люди буквально могут быть опасными. Вот несколько тревожных звоночков, по которым их можно легко определить:
- Не понимаете происходящее и теряете почву под ногами.
- Ваши чувства и поступки обесценивают.
- Искажают факты всегда не в вашу пользу, вызывают чувство вины.
- Вы ощущаете "эмоциональные качели".
- Партнёр контролирует, замыкает на себя всю вашу жизнь, настойчиво торопит со вступлением в близкие отношения, старается подменить собой друзей и родных.
Лучше сразу прекратить взаимоотношения, несмотря даже на сказочные ухаживания. Подобное поведение характерно для тех, кто хочет на вас тотально влиять. С такими людьми может быть небезопасно, вряд ли они когда-нибудь поменяются
Знайте, чего вы хотите и чего нет, говорите и слушайте, наблюдайте за поступками, уважайте себя и защищайте свои границы. А если вы всё-таки оказались в ситуации, где не можете справиться своими силами, то Елена Казанцева рекомендует обратиться к специалисту.
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