В Центре реабилитации морских млекопитающих состоялся "выпускной" двух нерпят
В Петербурге выпустили на волю нерпят Мартына Крестовского и Лаврова
Нерпёнка отпускают на волю в воды Ладожского озера. Обложка © VK / Спасение тюленей 699-23-99
Двоих нерпят из Центра реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге сегодня отпустили на волю. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.
Мартына Крестовского и Лаврова — такие имена дали животным — отвезли к Ладожскому озеру, где выпустили на свободу, теперь они смогут начать взрослую самостоятельную жизнь. Время в центре реабилитации пошло зверькам на пользу: они окрепли и приобрели характерный для здоровых нерп округлый вид, пишет газета "Петербургский дневник".
Сотрудники центра реабилитации нерп ранее рассказывали о забавных особенностях поведения этих животных, из-за которых у персонала возникают трудности с организацией совместного проживания своих подопечных. А в мае зоозащитникам удалось спасти истощённую нерпу с реки Бурной.