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26 июня, 17:52

В Центре реабилитации морских млекопитающих состоялся "выпускной" двух нерпят

В Петербурге выпустили на волю нерпят Мартына Крестовского и Лаврова

<p>Нерпёнка отпускают на волю в воды Ладожского озера. Обложка ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong>VK / <a href="https://vk.com/sealrescue" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Спасение тюленей 699-23-99</a></p>

Нерпёнка отпускают на волю в воды Ладожского озера. Обложка © VK / Спасение тюленей 699-23-99

Двоих нерпят из Центра реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге сегодня отпустили на волю. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

Мартына Крестовского и Лаврова — такие имена дали животным — отвезли к Ладожскому озеру, где выпустили на свободу, теперь они смогут начать взрослую самостоятельную жизнь. Время в центре реабилитации пошло зверькам на пользу: они окрепли и приобрели характерный для здоровых нерп округлый вид, пишет газета "Петербургский дневник".

Умирающую нерпу спасли из Ладожского озера

Умирающую нерпу спасли из Ладожского озера

Сотрудники центра реабилитации нерп ранее рассказывали о забавных особенностях поведения этих животных, из-за которых у персонала возникают трудности с организацией совместного проживания своих подопечных. А в мае зоозащитникам удалось спасти истощённую нерпу с реки Бурной.

Юрий Лысенко
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