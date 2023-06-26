В Центре реабилитации морских млекопитающих состоялся "выпускной" двух нерпят

Двоих нерпят из Центра реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге сегодня отпустили на волю. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

Мартына Крестовского и Лаврова — такие имена дали животным — отвезли к Ладожскому озеру, где выпустили на свободу, теперь они смогут начать взрослую самостоятельную жизнь. Время в центре реабилитации пошло зверькам на пользу: они окрепли и приобрели характерный для здоровых нерп округлый вид, пишет газета "Петербургский дневник".