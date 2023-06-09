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9 июня, 11:38

"Съедят всё и лопнут": В Фонде друзей балтийской нерпы пожаловались на хороший аппетит воспитанников

В центре реабилитации нерп в Репине заявили о проблеме с переселением в вольеры

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/sealrescue" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sealrescue</a></p>

Обложка © VK / sealrescue

Спасённые нерпята из центра реабилитации в Репине (Ленинградская область) настолько разные, что это стало препятствием для переселения их в уличные вольеры. Дело в том, что одни зверьки трапезничают вдумчиво, растягивая удовольствие, а другие — съедают свой обед моментально. Об этом рассказывает газета "Петербургский дневник".

По словам сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы, при таком раскладе у волонтёров возникнут серьёзные проблемы с организацией совместного проживания нерп.

"Посмотрите, как быстро кушает рыбу нерпулька с реки Бурная и как медленно это делает Коккорев. Проблема в том, что, пока копуши будут мусолить одну рыбку, быстрые нерпы съедят свою порцию, порцию копуш и лопнут", — рассказали в фонде.

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Нерпу с реки Бурная зоозащитники из Фонда друзей балтийской нерпы спасли в мае. На момент поимки зверёк был в ужасном состоянии. Но нерпа дождалась спасателей и была доставлена в центр реабилитации.

Ирина Фальке
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