"Съедят всё и лопнут": В Фонде друзей балтийской нерпы пожаловались на хороший аппетит воспитанников
В центре реабилитации нерп в Репине заявили о проблеме с переселением в вольеры
Обложка © VK / sealrescue
Спасённые нерпята из центра реабилитации в Репине (Ленинградская область) настолько разные, что это стало препятствием для переселения их в уличные вольеры. Дело в том, что одни зверьки трапезничают вдумчиво, растягивая удовольствие, а другие — съедают свой обед моментально. Об этом рассказывает газета "Петербургский дневник".
По словам сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы, при таком раскладе у волонтёров возникнут серьёзные проблемы с организацией совместного проживания нерп.
"Посмотрите, как быстро кушает рыбу нерпулька с реки Бурная и как медленно это делает Коккорев. Проблема в том, что, пока копуши будут мусолить одну рыбку, быстрые нерпы съедят свою порцию, порцию копуш и лопнут", — рассказали в фонде.
Нерпу с реки Бурная зоозащитники из Фонда друзей балтийской нерпы спасли в мае. На момент поимки зверёк был в ужасном состоянии. Но нерпа дождалась спасателей и была доставлена в центр реабилитации.