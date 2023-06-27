NYT: В Нью-Йорке запретят готовить пиццу в печах из-за выбросов углекислого газа

В Нью-Йорке закусочные обязали изменить правила изготовления пиццы или установить фильтры, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. Об этом пишет New York Post.

Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка разработал новые правила для пиццерий и ресторанов, которые пекут пиццу традиционным методом, то есть в дровяных и угольных печах. Нововведения предписывают сократить выбросы углерода до 75%. Требования касаются пиццерий с печами, установленными до мая 2016 года. Так, эти заведения обязаны приобрести фильтры или выпекать продукт в духовке.

Изменение правил коснётся около сотни ресторанов. Многие собственники заведений выступают против нововведений, причём не только из-за дополнительных трат. Дело в том, что отказ от выпечки в печи испортит вкус блюда. Духовка не может быть альтернативой при выпечке по традиционному рецепту. Посетители также активно критикуют новые требования и предлагают чиновникам запретить летать на частных самолётах.