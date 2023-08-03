Психолог дала 5 советов, как пережить развод после долгого брака и начать всё с чистого листа

Справиться с разводом после большого стажа в браке непросто, и семейная пара, прожившая вместе столько лет, очень долго вынашивает это решение. Как правило, развод наступает ещё до официального разрыва вследствие каких-то проблем, которые не устраивали вас и вашего партнёра. Об этом рассказала Лайфу клинический психолог Анастасия Нович.

"Для такого вопроса очень важно смотреть на контекст проблемы, ведь если мы возьмём примером для рассуждений королевскую семью, на которую обращено большое количество внимания со всего мира, то здесь обычные советы по тому, как справиться с разводом, не подойдут", — отметила психолог.

Специалист отметила, что публичные люди в процессе развода становятся лакомым кусочком для репортёров. Весь мир интересуется сплетнями и причинами расставания знаменитостей, поэтому, например, для королевских семьей очень важно оградиться от комментариев на эту тему. Впрочем, любому человеку после развода нужно остаться наедине со своими мыслями, успокоиться. Можно заняться детьми, бытом, но важно и обсудить с бывшим партнёром оставшиеся переживания.

Клинический психолог Анастасия Нович. Фото © Предоставлено Лайфу

Не обрывать все связи моментально важно хотя бы потому, что партнёрам надо обсудить новые модели поведения друг с другом. Но главное, что нужно сделать в первую очередь, — это ограничить инфополе и позаботиться о себе. Начните новую, яркую жизнь, посвятите себе больше времени и не слушайте других, ведь именно вы примете то самое решение, которое будет верным, советует Нович.