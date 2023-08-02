Премьер Канады Джастин Трюдо расстался с женой после 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи объявили о разводе. Супруги прожили в браке почти 20 лет: пара поженилась в 2005 году.

"Софи и я хотели бы сообщить, что после множества многозначительных и сложных бесед мы приняли решение расстаться", — написал Трюдо в Twitter.

51-летний премьер добавил, что несмотря на расторжение брака они "останутся родными людьми, связанными любовью и уважением друг к другу и ко всему, что построили и будут строить вместе". В пресс-службе канадского премьера уточнили, что бывшие супруги продолжат воспитывать троих несовершеннолетних детей, а на следующей неделе они всей семьёй отправятся на отдых.