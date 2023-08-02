"Это её сильно ранило": Тимоти Шаламе бросил Кайли Дженнер, и его тут же обвинили в пиаре

Несколько месяцев назад известная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер начала всё чаще выходить в свет со звездой фильма "Дюна" Тимоти Шаламе, после чего стало известно об их отношениях. Однако долго пара продержаться не смогла и рассталась спустя семь месяцев. Об этом пишет Yahoo со ссылкой на источник из окружения младшей сестры Ким Кардашьян.

"Друзья шепчутся, что Кайли бросили. Она ведёт себя как ни в чём не бывало, но её друзья знают: она обижена и это её сильно ранило. Тимоти был первым парнем, с которым она проводила время после расставания с Трэвисом Скоттом. Она даже познакомила его со своей семьёй", — признался собеседник издания.

По одной из версий, отношения кумиров миллионов закончились из-за чересчур загруженного графика — причём их обоих. Однако есть и другое мнение. Не исключено, что Тимоти мог просто цинично использовать Кайли ради раскрутки фильма "Вилли Вонка" со своим участием, а получив необходимый хайп и пиар, исчез с горизонта девушки, испытывающей к нему настоящие чувства.