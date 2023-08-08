Кого из всех знаков зодиака можно назвать самыми верными друзьями? Ответ подсказали астрологи
Оказывается, по гороскопу можно проверять совместимость не только в любви, но и в дружбе. По словам опытных звездочётов, люди только с этими знаками зодиака будут верны дружбе навсегда.
Гороскоп дружбы: какие знаки зодиака оказываются самыми верными приятелями? Фото © Shutterstock
Хотите обзавестись верными приятелями на всю жизнь? Тогда присмотритесь к представителям знаков зодиака воздушной и водной стихий. Именно эти люди по гороскопу считаются наиболее преданными дружбе.
Однако из всех обладателей стихии Воздуха особое внимание заслуживают носители знака зодиака Весы. Ведь люди, несмотря на дружелюбие, практичны. Им свойственно выбирать в друзья тех, от общения с которыми возможно получить себе выгоду.
"Водолеи и Близнецы — бесшабашные, весёлые, но в отношениях не придерживаются никаких обязательств. Они способны найти контакт с кем угодно и быть друзьями для всех, но преданности от них ждать не стоит", — рассказывает астролог Ольга Сохолтуева.
Представители каких знаков зодиака и какой стихии считаются по гороскопу лучшими друзьями? Фото © Shutterstock
Самыми же верными представителями знаков в дружбе по гороскопу считаются те, что относятся к стихии Воды. То есть знаки зодиака Рыбы, Рак и Скорпион. По словам эксперта, люди, рождённые под этими созвездиями, могут быть не очень общительными, но зато хранят верность и преданность тем, кого называют друзьями.
В разговоре с "Москвой 24" астролог Ольга Сохолтуева добавляет следующее. Люди, рождённые под знаками зодиака водной стихии, умеют поддерживать долгосрочные отношения. И пусть не каждый день, но каждый раз они будут обмениваться энергией со своими собеседниками во время общения. Вот почему по гороскопу Рыбы, Раки и Скорпионы считаются самыми верными друзьями.