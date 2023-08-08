Советская кулинария: Традиционные блюда и десерты на 10 архивных фотографиях
Кулинария — тоже часть и отражение эпохи. Вроде бы за несколько десятилетий рацион гражданина измениться не должен, но на практике мы все уже питаемся иначе. Собрали десять архивных фото, которые показывают, как и что мы ели в СССР.
Советский Союз был богат не только культурой и научными достижениями, но также и уникальной кухней. В этом материале предлагаем взглянуть на десять архивных фотографий, которые покажут разнообразие советской еды и культуры общественного питания. От кукурузных палочек до национальных блюд — эти кадры позволяют заглянуть в прошлое и узнать больше о традиционных блюдах и рецептах, которые до сих пор в наших сердцах.
Февраль 1964 г. СССР. Работница проверяет упаковки с кукурузными палочками.
Что ели в СССР: традиционные блюда и рецепты советской кухни. Фото © Фотохроника ТАСС
Июнь 1971 г. СССР. Сахалинская область. Продукция местных рыбных комбинатов.
Десять архивных фотографий деликатесов времён СССР. Фото © ТАСС / Великжанин Виктор
Январь 1973 г. Грузинская ССР. В ресторане селения Пасанаури.
Каким было общественное питание в СССР: десять архивных фотографий. Фото © ТАСС / Датикашвили Малхаз, Сааков Александр
Октябрь 1976 г. СССР. Читинская область. Кондитер Ольга Брызгина демонстрирует шоколадные конфеты "Птичье молоко".
История советской кухни: какие конфеты все обожали в СССР. Фото © ТАСС / Калачьян Григорий
Апрель 1980 г. Украинская ССР. Киев. Повар кафе "Олимпиада-80" Анатолий Резников.
Посмотрите на советскую кухню в прошлом: десять архивных фотографий. Фото © ТАСС / Поддубный А.
Май 1982 г. Туркменская ССР. Повар Варвара Гавриловна Рындина в столовой № 12 отдела рабочего снабжения.
От кукурузных палочек до национальных блюд: десять архивных фотографий советской кухни. Фото © ТАСС / Назаров Какабай
Октябрь 1985 г. Латвийская ССР. Рига. Сервировка стола во время обеда на комбинате общественного питания "Вэфовец"
Общепит в СССР: традиционные блюда и рецепты. Фото © ТАСС / Белинский Юрий, Колесников Борис
Сентябрь 1988 г. СССР. На судне-рефрижераторе "Амурский берег" давняя традиция: в выходной день все свободные от вахты готовят пельмени.
Как готовили и что ели в Советском Союзе — блюда, знакомые с детства. Фото © ТАСС / Козлов Сергей
Февраль 1990 г. Карельская АССР. Дети за столом во время обеда.
Назад в СССР: как выглядела советская кухня в прошлом. Фото © ТАСС / Майстерман Семён
Июнь 1991 г. СССР. Московская область. Натуральные деревенские продукты из личного подсобного хозяйства.
Уникальные кадры советских обедов — какие продукты больше всего любили в СССР. Фото © ТАСС / Максимов Павел
Советская кухня была вкусной и разнообразной, и эти архивные фотографии позволяют проникнуться ностальгией и вспомнить, какая уникальная она была. Снимки показывают не только традиционные блюда и популярные десерты, но и культуру общественного питания, которая была важной частью жизни людей в СССР. А какие у вас воспоминания о питании того времени?
ТАСС / Поддубный А.