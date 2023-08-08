Советская кулинария: Традиционные блюда и десерты на 10 архивных фотографиях

Советский Союз был богат не только культурой и научными достижениями, но также и уникальной кухней. В этом материале предлагаем взглянуть на десять архивных фотографий, которые покажут разнообразие советской еды и культуры общественного питания. От кукурузных палочек до национальных блюд — эти кадры позволяют заглянуть в прошлое и узнать больше о традиционных блюдах и рецептах, которые до сих пор в наших сердцах.

Февраль 1964 г. СССР. Работница проверяет упаковки с кукурузными палочками.

Что ели в СССР: традиционные блюда и рецепты советской кухни. Фото © Фотохроника ТАСС

Июнь 1971 г. СССР. Сахалинская область. Продукция местных рыбных комбинатов.

Десять архивных фотографий деликатесов времён СССР. Фото © ТАСС / Великжанин Виктор

Январь 1973 г. Грузинская ССР. В ресторане селения Пасанаури.

Каким было общественное питание в СССР: десять архивных фотографий. Фото © ТАСС / Датикашвили Малхаз, Сааков Александр

Октябрь 1976 г. СССР. Читинская область. Кондитер Ольга Брызгина демонстрирует шоколадные конфеты "Птичье молоко".

История советской кухни: какие конфеты все обожали в СССР. Фото © ТАСС / Калачьян Григорий

Апрель 1980 г. Украинская ССР. Киев. Повар кафе "Олимпиада-80" Анатолий Резников.

Посмотрите на советскую кухню в прошлом: десять архивных фотографий. Фото © ТАСС / Поддубный А.

Май 1982 г. Туркменская ССР. Повар Варвара Гавриловна Рындина в столовой № 12 отдела рабочего снабжения.

От кукурузных палочек до национальных блюд: десять архивных фотографий советской кухни. Фото © ТАСС / Назаров Какабай

Октябрь 1985 г. Латвийская ССР. Рига. Сервировка стола во время обеда на комбинате общественного питания "Вэфовец"

Общепит в СССР: традиционные блюда и рецепты. Фото © ТАСС / Белинский Юрий, Колесников Борис

Сентябрь 1988 г. СССР. На судне-рефрижераторе "Амурский берег" давняя традиция: в выходной день все свободные от вахты готовят пельмени.

Как готовили и что ели в Советском Союзе — блюда, знакомые с детства. Фото © ТАСС / Козлов Сергей

Февраль 1990 г. Карельская АССР. Дети за столом во время обеда.

Назад в СССР: как выглядела советская кухня в прошлом. Фото © ТАСС / Майстерман Семён

Июнь 1991 г. СССР. Московская область. Натуральные деревенские продукты из личного подсобного хозяйства.

Уникальные кадры советских обедов — какие продукты больше всего любили в СССР. Фото © ТАСС / Максимов Павел