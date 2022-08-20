В Севастополе усилили работу всех служб после атаки дрона на штаб ЧФ

Все службы Севастополя усилили свою работу, после того как украинский беспилотник был сбит российскими силами ПВО над штабом Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Все службы сейчас на месте, идут следственные действия. <…> В городе всё под контролем, работа всех служб усилена", — сказал он в видеообращении в телеграм-канале, подчеркнув, что существенных разрушений и пострадавших нет.