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20 августа, 09:39

Мэр Лондона предрёк миллионам британцев зиму без отопления и еды

Миллионы британцев уже ближайшей зимой не смогут заплатить за отопление и продукты питания. Об этом в "Твиттере" написал мэр Лондона Садик Хан, призвав власти принять меры и напомнив, что средний счёт за электроэнергию в Великобритании скоро может превысить исторический уровень.

"Ничего подобного мы ещё не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того ни другого", — констатировал британский градоначальник.

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Ранее сообщалось, что почти четверть британцев (24%) не сможет оплатить счета за электроэнергию в октябре этого года, когда энергорегулятор Соединённого Королевства Ofgem снова повысит цены.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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