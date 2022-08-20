Мэр Лондона предрёк миллионам британцев зиму без отопления и еды

Миллионы британцев уже ближайшей зимой не смогут заплатить за отопление и продукты питания. Об этом в "Твиттере" написал мэр Лондона Садик Хан, призвав власти принять меры и напомнив, что средний счёт за электроэнергию в Великобритании скоро может превысить исторический уровень.

"Ничего подобного мы ещё не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того ни другого", — констатировал британский градоначальник.