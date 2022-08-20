"Спартак" заинтересовался испанским защитником Гонсалесом

По данным издания, на 32-летнего Гонсалеса также претендует испанский клуб "Эльче", предложивший 1,6 миллиона евро за сезон, однако предложение "Спартака" называется экономически более выгодным.

Сейчас Гонсалес является свободным агентом. Последним клубом в его карьере был французский "Марсель". Также в разные годы он выступал за испанские "Вильярреал", "Эспаньол" и другие команды.