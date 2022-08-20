"Спартак" заинтересовался испанским защитником Гонсалесом
Московский "Спартак" может приобрести испанского центрального защитника Альваро Гонсалеса, сообщает Cope Elche.
По данным издания, на 32-летнего Гонсалеса также претендует испанский клуб "Эльче", предложивший 1,6 миллиона евро за сезон, однако предложение "Спартака" называется экономически более выгодным.
Сейчас Гонсалес является свободным агентом. Последним клубом в его карьере был французский "Марсель". Также в разные годы он выступал за испанские "Вильярреал", "Эспаньол" и другие команды.
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ТАСС / Сергей Савостьянов