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20 августа, 09:33

"Спартак" заинтересовался испанским защитником Гонсалесом

Московский "Спартак" может приобрести испанского центрального защитника Альваро Гонсалеса, сообщает Cope Elche.

По данным издания, на 32-летнего Гонсалеса также претендует испанский клуб "Эльче", предложивший 1,6 миллиона евро за сезон, однако предложение "Спартака" называется экономически более выгодным.

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Сейчас Гонсалес является свободным агентом. Последним клубом в его карьере был французский "Марсель". Также в разные годы он выступал за испанские "Вильярреал", "Эспаньол" и другие команды.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Шамиль Гаджиев

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