"Сдохни!": Россиянка до смерти забила чужую собаку на детской площадке при кричащих малышах

В одном из дворов Санкт-Петербурга женщина зверски убила собаку, владельцем которой был инвалид. Жуткие кадры расправы над животным публикует "Mash на Мойке".

В Петербурге женщина убила чужую собаку. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

За питомца попытались вступиться случайные прохожие, однако женщина проявила агрессию и вела себя неадекватно. На видео подоспевшая на помощь девушка хотела удержать озверевшую женщину, когда животное уже не могло подняться с земли. Но дебоширка оттолкнула её и, схватив собаку, начала бить её об ограждение. При жесткой расправе присутствовали дети, за кадром слышны их крики.

Хозяин не смог защитить мохнатого друга из-за проблем со здоровьем. На кадрах он бережно держит питомца уже после расправы. Как пишет издание, ветеринары не смогли позже реанимировать животное. Полиция возбудила уголовное дело. Предполагаемая преступница, по данным Mash, работает в пивной.