Совфед может 21 сентября принять поправки в УК РФ о мародёрстве и сдаче в плен

Совет Федерации уже завтра рассмотрит поправки в УК РФ, которые ужесточают наказание за мародёрство и добровольную сдачу в плен, если Госдума одобрит их. Об этом сообщил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Если в Думе поправки будут приняты во втором и третьем чтениях, то Совфед рассмотрит завтра", — подчеркнул сенатор.

Заседание комитета СФ по законодательству, которое обычно проводится накануне пленарного заседания, состоится 21 сентября.