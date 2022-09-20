Совфед может 21 сентября принять поправки в УК РФ о мародёрстве и сдаче в плен
Совет Федерации уже завтра рассмотрит поправки в УК РФ, которые ужесточают наказание за мародёрство и добровольную сдачу в плен, если Госдума одобрит их. Об этом сообщил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Если в Думе поправки будут приняты во втором и третьем чтениях, то Совфед рассмотрит завтра", — подчеркнул сенатор.
Заседание комитета СФ по законодательству, которое обычно проводится накануне пленарного заседания, состоится 21 сентября.
Напомним, группа депутатов и сенаторы внесли в Госдуму поправки, согласно которым в УК РФ предлагается ввести понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также утвердить новые статьи "Добровольная сдача в плен" и "Мародёрство".
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