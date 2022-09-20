Туск пожаловался на ужасные условия жизни поляков, а те сравнили свои квартиры с криокамерами
Туск пожаловался, что поляки живут без горячей воды при температуре 15 градусов в квартирах
Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал министра климата и окружающей среды Анну Москву за ужасные условия жизни поляков и энергокризис, из-за которого граждане не знают, как пережить предстоящую зиму. Об этом он написал в одной из социальных сетей.
"У знакомого в квартире 15 градусов и холодная вода в кране. Возможно, это пилотная программа министра Москва на осенне-зимний сезон", — написал Туск.
В свою очередь, простые поляки поддержали Туска и поделились своим опытом подготовки к холодам. Некоторые прямо заявляют, что не будут топить свои жилища в осенне-зимний период.
"У меня дома тоже 15 градусов. Моя мать не будет топить всю зиму, потому что её пугают счета. Она уже приготовила одеяла, шапки и пледы", — написал grzegorz rusin.
Другой комментатор с иронией отнёсся к происходящему. По его словам, те, кто переживут холода, смогут закалить свой организм.
"Те, кому удастся выжить, могут смело готовиться к участию в соревнованиях по зимнему плаванию в 2024 году. Криокамера перестанет быть чем-то особенным, а охлаждение тела до температуры, близкой к 25 градусам Цельсия, не обязательно повлечёт за собой смерть", — написал Zbyszek.
Ещё один комментатор указал на очевидную ложь министра Москва, которая утверждает, что граждане смогут привыкнуть к таким условиям.
"Министр Москва похвасталась, что у нее дома 17 градусов и к этому можно привыкнуть. Я никогда в это не поверю. Неужели они думают, что в Польше живут наивные люди?", — заключил возмущённый Jarek.
Ранее Польша ввела эмбарго на уголь из России, спровоцировав резкий подъём цен на энергоносители и, соответственно, электроэнергию. Так, в некоторых регионах страны стоимость угля взлетела в четыре раза.
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