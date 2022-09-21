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21 сентября, 17:07

"Нас ждут холод, тьма и банкротства": Миллионам европейцев предрекли "скотскую жизнь"

Бывший болгарский депутат предрёк миллионам европейцев "скотскую жизнь" из-за санкций

Европа рискует столкнуться с голодом, нищетой и массовыми банкротствами из-за своей антироссийской политики, напрямую зависимой от США. Об этом заявил экс-депутат болгарского Парламента от партии ГЕРБ Георги Марков в интервью порталу Pogled.Info.

"Она (Америка. — Прим. Лайфа) позволила нам совершить ритуальное самоубийство от глупости. Нас ждут холод, тьма и банкротства. Инфляция и цены зашкаливают. Будут беспорядки", — заявил Марков и добавил, что Россия уже победила Европу без единого выстрела.

По оценке Маркова, Европа стала "51-м штатом США" и ей грозят бунты ещё до Рождества. Антироссийские санкции, как заметил политик, обязательно приведут к "скотской жизни" миллионов европейцев.

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В ЕС задумались о новом пакете санкций против России

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Западу стоит повременить с введением новых санкций против РФ, так как прошлые не дали должного результата. Он подчеркнул, что европейцы разочарованы данным фактом.

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Pixabay

Матвей Шандрыголов

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