Экс-посол США в России пожаловался, что неизвестные используют его deepfake

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в своём твиттер-аккаунте, что неизвестные используют в Интернете его deepfake-копию, с которой можно связаться по определённому номеру телефона. По мнению дипломата, это может быть "оружием войны" России для подрыва усилий Украины.

"Возможно, это просто хулиганы. Но вопросы, которые они задают, очевидно направлены на то, чтобы подорвать дипломатические и военные меры Украины", — написал он.