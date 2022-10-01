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1 октября, 10:25

Экс-посол США в России пожаловался, что неизвестные используют его deepfake

Экс-посол США в России Макфол пожаловался на мошенничество с его deepfake-копией

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в своём твиттер-аккаунте, что неизвестные используют в Интернете его deepfake-копию, с которой можно связаться по определённому номеру телефона. По мнению дипломата, это может быть "оружием войны" России для подрыва усилий Украины.

"Возможно, это просто хулиганы. Но вопросы, которые они задают, очевидно направлены на то, чтобы подорвать дипломатические и военные меры Украины", написал он.

Макфол рассказал, кто и как в США поддерживает Путина

Макфол рассказал, кто и как в США поддерживает Путина

Ранее Макфол заявлял, что американские дипломаты на протяжении шести лет лгали о возможности вступления в НАТО для Украины. По его словам, так устроен "реальный мир".

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Getty Images / Alex Wong

Матвей Шандрыголов

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