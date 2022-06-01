В Госдуме назвали плюсы возрождения звания "Мать-героиня"

Звание "Мать-героиня" будет являться той наградой, которую женщины смогут с гордостью носить на груди. Об этом в беседе с RT заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, которая поддержала инициативу о возрождении этого почётного статуса.

"Мы полностью поддерживаем… Это история именно про поддержку матери. У нас есть отдельно орден "Родительская слава", а это именно материнская награда, которую матери смогут с гордостью носить на груди", — сказала Буцкая.

По её словам, в случае материальной поддержки этого звания будет "именно то, о чём просили многодетные мамы". Депутат поблагодарила главу объединения многодетных мам Москвы Наталью Карпович, которая "вынашивала эту идею" на протяжении нескольких лет.