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Регион
Опубликовано 1 июня 2022, 18:09

В Госдуме назвали плюсы возрождения звания "Мать-героиня"

Депутат Госдумы Буцкая поддержала идею возрождения звания "Мать-героиня"

Звание "Мать-героиня" будет являться той наградой, которую женщины смогут с гордостью носить на груди. Об этом в беседе с RT заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, которая поддержала инициативу о возрождении этого почётного статуса.

"Мы полностью поддерживаем… Это история именно про поддержку матери. У нас есть отдельно орден "Родительская слава", а это именно материнская награда, которую матери смогут с гордостью носить на груди", — сказала Буцкая.

По её словам, в случае материальной поддержки этого звания будет "именно то, о чём просили многодетные мамы". Депутат поблагодарила главу объединения многодетных мам Москвы Наталью Карпович, которая "вынашивала эту идею" на протяжении нескольких лет.

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Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Путин заявил, что нужно вернуть звание "Мать-героиня", как это было в советские времена. Глава государства подчеркнул, что поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России безусловный приоритет, и не только на государственном уровне.

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Pixabay

Никита Осипов
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