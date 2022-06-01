В Госдуме назвали плюсы возрождения звания "Мать-героиня"
Депутат Госдумы Буцкая поддержала идею возрождения звания "Мать-героиня"
Звание "Мать-героиня" будет являться той наградой, которую женщины смогут с гордостью носить на груди. Об этом в беседе с RT заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, которая поддержала инициативу о возрождении этого почётного статуса.
"Мы полностью поддерживаем… Это история именно про поддержку матери. У нас есть отдельно орден "Родительская слава", а это именно материнская награда, которую матери смогут с гордостью носить на груди", — сказала Буцкая.
По её словам, в случае материальной поддержки этого звания будет "именно то, о чём просили многодетные мамы". Депутат поблагодарила главу объединения многодетных мам Москвы Наталью Карпович, которая "вынашивала эту идею" на протяжении нескольких лет.
Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Путин заявил, что нужно вернуть звание "Мать-героиня", как это было в советские времена. Глава государства подчеркнул, что поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России безусловный приоритет, и не только на государственном уровне.
Pixabay