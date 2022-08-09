Эштон Кутчер из-за аутоиммунного заболевания едва не лишился зрения и слуха

Супруг актрисы Милы Кунис Эштон Кутчер, звезда Голливуда, рассказал о борьбе с редким аутоиммунным заболеванием, из-за которого едва не лишился способности видеть и слышать. Васкулит — это патология, поражающая крупные, средние и мелкие сосуды, её характерные признаки — воспаление стенок вен и артерий. Недуг 44-летнему актёру диагностировали два года назад, причём странной и очень редкой формы.

"Он вырубил мне зрение, слух и двигательный аппарат", — рассказала звезда "Эффекта бабочки" в новом шоу National Geographic. Отрывок эпизода Running Wild with Bear Grylls: The Challenge опубликован на ютуб-канале Access.

Остаться в живых после такого — везение, уверен Кутчер. Недуг не только не сломил Эштона, но и сделал сильнее: артист считает, что теперь любые испытания ему нипочём.