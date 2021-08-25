Пастор обещал воскреснуть через 3 дня, как его похоронят заживо, но чуда так и не произошло
Молодой священнослужитель планировал восстать, как Иисус, и нести веру людям, но реальность внесла свои коррективы.
На днях в Замбии, Южная Африка, обнаружили тело 22-летнего пастора Джеймса Сакары. 22-летний священнослужитель проповедовал христианство и хотел доказать пастве, что является голосом бога. Он планировал пролежать в могиле три дня, а после воскреснуть по примеру Иисуса Христа. Об этом пастор сообщил своим единомышленникам, которым идея показалась слишком рискованной.
Но трое товарищей согласились. Они связали Джеймсу руки, и тот обратился к пастве, цитируя "последние слова" Сына Божьего. После его опустили в яму и закопали живьём. Спустя три дня верующие собрались возле могилы, чтобы увидеть чудо, но его не случилось, пишет Lad Bible.
Фото © Twitter / EastAfricaRadio
Когда трое прихожан откопали Джеймса, тот уже не дышал и воскресать не собирался, хотя над ним провели необходимые ритуалы. Трое верующих осознали, что произошла ужасная ошибка, и один из них тут же сдался полиции, рассказав обо всём, что случилось. А двое его товарищей бросились в бега, не собираясь садиться в тюрьму за убийство.
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