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    Пастор обещал воскреснуть через 3 дня, как его похоронят заживо, но чуда так и не произошло

    Молодой священнослужитель планировал восстать, как Иисус, и нести веру людям, но реальность внесла свои коррективы.

    25 августа, 13:31

    Фото © Twitter / CHRISTIAN BULLETIN

    На днях в Замбии, Южная Африка, обнаружили тело 22-летнего пастора Джеймса Сакары. 22-летний священнослужитель проповедовал христианство и хотел доказать пастве, что является голосом бога. Он планировал пролежать в могиле три дня, а после воскреснуть по примеру Иисуса Христа. Об этом пастор сообщил своим единомышленникам, которым идея показалась слишком рискованной.

    Фото © Twitter / CHRISTIAN BULLETIN

    Фото © Twitter / CHRISTIAN BULLETIN

    Но трое товарищей согласились. Они связали Джеймсу руки, и тот обратился к пастве, цитируя "последние слова" Сына Божьего. После его опустили в яму и закопали живьём. Спустя три дня верующие собрались возле могилы, чтобы увидеть чудо, но его не случилось, пишет Lad Bible.

    Фото © Twitter / EastAfricaRadio

    Фото © Twitter / EastAfricaRadio

    Когда трое прихожан откопали Джеймса, тот уже не дышал и воскресать не собирался, хотя над ним провели необходимые ритуалы. Трое верующих осознали, что произошла ужасная ошибка, и один из них тут же сдался полиции, рассказав обо всём, что случилось. А двое его товарищей бросились в бега, не собираясь садиться в тюрьму за убийство.

    Хирург развенчал главный миф о кремации, признавшись, откуда на самом деле берётся прах в урнах

    Хирург развенчал главный миф о кремации, признавшись, откуда на самом деле берётся прах в урнах

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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