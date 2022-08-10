Пушков указал на безответственное поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Американский президент Джо Байден одним звонком мог бы прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, но он предпочитает играть с огнём, заявил сенатор Алексей Пушков. По его мнению, лидер США и европейские руководители проявляют "поразительную безответственность" в этой ситуации.
"Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнём. И европейские руководители беспечно взирают на потенциально новый Чернобыль. Поразительная безответственность", — написал Пушков в телеграм-канале.
Он также отметил, что, если ракета украинских военных во время очередного обстрела всё-таки попадёт в Запорожскую АЭС, это будет катастрофа, представляющая огромную угрозу как минимум для части Европы.
Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали этот обстрел "актом ядерного терроризма". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрел АЭС.
Wikipedia / Ralf1969