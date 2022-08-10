Пушков указал на безответственное поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС

Американский президент Джо Байден одним звонком мог бы прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, но он предпочитает играть с огнём, заявил сенатор Алексей Пушков. По его мнению, лидер США и европейские руководители проявляют "поразительную безответственность" в этой ситуации.

"Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнём. И европейские руководители беспечно взирают на потенциально новый Чернобыль. Поразительная безответственность", — написал Пушков в телеграм-канале.