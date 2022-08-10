Террористы планировали теракт в День независимости Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш 9 августа полиция задержала террориста, предположительно связанного с группировкой "Исламское государство"*, который планировал устроить теракт в День независимости, 15 августа. Об этом информирует телеканал NDTV, ссылаясь на собственные источники.

Операцию организовал и провёл отдел по борьбе с терроризмом. Арестованный Сабауддин Азми был связан с вербовщиками ИГ. У злоумышленника изъяты средства для изготовления бомб, незарегистрированное оружие и патроны. Власти Индии усилили охрану в столице и крупных городах накануне Дня независимости, так как не исключают риска терактов.

Лайф ранее сообщал, что президентом Индии была избрана кандидат от правящего в стране Национального демократического альянса Драупади Мурму. Об этом стало известно после подсчёта голосов выборщиков, поданных на выборах президента 18 июля.