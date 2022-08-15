Три человека погибли, подорвавшись на мине на пляже под Одессой
Три человека погибли в результате детонации мины на пляже в посёлке Затока Одесской области. Об этом сообщило украинское издание "Цензор".
Три человека погибли, подорвавшись на мине на пляже под Одессой. Видео © Национальная полиция Украины
Инцидент произошёл 14 августа. По предварительным данным, группа мужчин отдыхала на пляже, игнорируя запрещающие знаки. В результате трое погибли, ещё двое пострадали.
А жители Донецка продолжают подрываться на запрещённых противопехотных минах "Лепесток", которые украинские войска разбросали по всему городу. Пострадало уже более 40 человек, включая детей. "Молодая гвардия Единой России" обратилась к генсеку ООН из-за использования мин "Лепесток" в Донбассе. На имя Антониу Гутерриша составлено письмо, в котором активисты раскритиковали методы ведения боевых действий украинскими военными.
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