Тело парня нашли в квартире на севере Москвы

На севере Москвы в одной из квартир дома на улице Комдива Орлова было обнаружено тело молодого человека, предварительно, с ожогами. Об этом Лайфу рассказал источник.

Личность погибшего пока не установлена. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Как сообщает телеканал "360", в квартире, где был найден труп, разлито горючее вещество, на месте происшествия сильно пахнет керосином.