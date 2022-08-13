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13 августа, 11:17

Тело парня нашли в квартире на севере Москвы

<p>Фото обстановки у подъезда, где произошёл инцидент. Обложка © LIFE </p>

Фото обстановки у подъезда, где произошёл инцидент. Обложка © LIFE

На севере Москвы в одной из квартир дома на улице Комдива Орлова было обнаружено тело молодого человека, предварительно, с ожогами. Об этом Лайфу рассказал источник.

Личность погибшего пока не установлена. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Как сообщает телеканал "360", в квартире, где был найден труп, разлито горючее вещество, на месте происшествия сильно пахнет керосином.

В Нижнем Тагиле нашли прибитое гвоздями к полу тело мужчины

В Нижнем Тагиле нашли прибитое гвоздями к полу тело мужчины

Ранее Лайф сообщал, что в Саратове спустя два дня после пропажи нашли тело 20-летней изнасилованной девушки, которое было замуровано в бетон. По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель. Следственным отделом по Заводскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, сопряжённое с изнасилованием".

Наталья Исакова
  • Дичь
  • Происшествия
  • Москва

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