Жители освобождённой Попасной рассказали, что здесь во время дислокации частей ВСУ украинские военные стреляли по мирному населению без всякой причины, не давая выходить из подвалов за водой и едой.

"Брата убило пулей во дворе. А сын пошёл с другом к колодцу. Хотели воды отцу-инвалиду принести. У нас во дворе тогда ВСУ стояли. <…> Друга сразу насмерть, сын прожил ещё до утра. <…> Единственный сын. 7 сентября было бы 30", — поделилась женщина в беседе с телеканалом "360".

Её супруг вспоминает, как он вышел из подвала, но заметивший его солдат ВСУ приказал поднять руки вверх и лечь на землю. Мужчина подчинился, но украинский боец всё равно открыл по нему огонь. "Как дал очередь по мне, в ногу попал. Без причины", — поделился он.

"Дыхло перекрыли нацики, мы не могли из бараков выехать. Они ушли на квартал дальше, перекрыли дорогу. В сторону ЛНР и России не пускали. А на Артёмовск никто не захотел ехать", — добавила другая жительница.

Жительница Попасной. Фото © Телеканал "360"

Сейчас в Попасной люди выживают без коммуникаций, им помогают российские военные, которые запускают генераторы и делятся продовольствием. В город потянулись колонны с гуманитарной помощью. Горожане искренне благодарят россиян за оказанную поддержку.

"Я полтора месяца жила под клубом в подвале. Я ослепла и оглохла от этого. Нас чуть не застрелили украинцы. Ни за что. Когда русские пытались нас вывести, украинцы хотели нас застрелить. Спасибо, что русские пришли и освободили. Большое спасибо им", — заключила пожилая женщина.