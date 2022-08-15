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15 августа, 12:08

"Как дал очередь по мне!": Жители Попасной рассказали, как бойцы ВСУ в упор стреляли в выходящих из подвалов горожан

Жители Попасной рассказали, как бойцы ВСУ в упор стреляли в выходящих из подвалов горожан

<p>Семейная пара из Попасной. Фото © <a href="https://360tv.ru/news/ukrainian-crisis/hochetsja-mira-i-vstretitsja-s-detmi-zhiteli-popasnoj-rasskazali-kak-ih-zhizn-nalazhivaetsja-bez-ukrainy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Семейная пара из Попасной. Фото © Телеканал "360"

Жители освобождённой Попасной рассказали, что здесь во время дислокации частей ВСУ украинские военные стреляли по мирному населению без всякой причины, не давая выходить из подвалов за водой и едой.

"Брата убило пулей во дворе. А сын пошёл с другом к колодцу. Хотели воды отцу-инвалиду принести. У нас во дворе тогда ВСУ стояли. <…> Друга сразу насмерть, сын прожил ещё до утра. <> Единственный сын. 7 сентября было бы 30", — поделилась женщина в беседе с телеканалом "360".

Её супруг вспоминает, как он вышел из подвала, но заметивший его солдат ВСУ приказал поднять руки вверх и лечь на землю. Мужчина подчинился, но украинский боец всё равно открыл по нему огонь. "Как дал очередь по мне, в ногу попал. Без причины", — поделился он.

"Дыхло перекрыли нацики, мы не могли из бараков выехать. Они ушли на квартал дальше, перекрыли дорогу. В сторону ЛНР и России не пускали. А на Артёмовск никто не захотел ехать", — добавила другая жительница.

Жительница Попасной. Фото © Телеканал "360"

Жительница Попасной. Фото © Телеканал "360"

Сейчас в Попасной люди выживают без коммуникаций, им помогают российские военные, которые запускают генераторы и делятся продовольствием. В город потянулись колонны с гуманитарной помощью. Горожане искренне благодарят россиян за оказанную поддержку.

"Я полтора месяца жила под клубом в подвале. Я ослепла и оглохла от этого. Нас чуть не застрелили украинцы. Ни за что. Когда русские пытались нас вывести, украинцы хотели нас застрелить. Спасибо, что русские пришли и освободили. Большое спасибо им", — заключила пожилая женщина.

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Ранее сообщалось, что дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные посетили госпиталь имени Бурденко, где проходят лечение раненные в ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие. По словам Эдгара, они услышали от солдат много жутких историй о зверствах ВСУ, но больше всего их потрясло издевательство украинских военных над беременной женщиной.

Татьяна Миссуми

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