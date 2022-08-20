НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 августа, 22:15

В Мелитополе сработала система ПВО

В Мелитополе сработала система противовоздушной обороны, отвечая на попытку Вооружённых сил Украины нанести удар по городу. По предварительным данным, целями стали снаряды, выпущенные из ракетной системы залпового огня. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Мелитополь — громко и очень громко. Предварительно — работа ПВО по РСЗО", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Раздалось несколько взрывов. Данные о разрушениях или пострадавших пока не поступали.

Десятки выстрелов в зенит: В Севастополе сняли на видео работу ПВО

Десятки выстрелов в зенит: В Севастополе сняли на видео работу ПВО

Как сообщал Лайф, ранее ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС. В местной администрации рассказали, что было выпущено шесть снарядов из систем противовоздушной обороны.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров