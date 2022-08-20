В Мелитополе сработала система ПВО
В Мелитополе сработала система противовоздушной обороны, отвечая на попытку Вооружённых сил Украины нанести удар по городу. По предварительным данным, целями стали снаряды, выпущенные из ракетной системы залпового огня. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Мелитополь — громко и очень громко. Предварительно — работа ПВО по РСЗО", — написал Рогов в своём телеграм-канале.
Раздалось несколько взрывов. Данные о разрушениях или пострадавших пока не поступали.
Как сообщал Лайф, ранее ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС. В местной администрации рассказали, что было выпущено шесть снарядов из систем противовоздушной обороны.
ТАСС / Михаил Метцель