В Мелитополе сработала система ПВО

В Мелитополе сработала система противовоздушной обороны, отвечая на попытку Вооружённых сил Украины нанести удар по городу. По предварительным данным, целями стали снаряды, выпущенные из ракетной системы залпового огня. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Мелитополь — громко и очень громко. Предварительно — работа ПВО по РСЗО", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Раздалось несколько взрывов. Данные о разрушениях или пострадавших пока не поступали.