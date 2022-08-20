Ещё одна страна не поддержала идею о запрете россиянам посещать ЕС

Португалия против идеи запретить россиянам въезд в страны Евросоюза в качестве очередной санкции на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел страны.

"Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ", — говорится в заявлении, направленном ведомством в ответ на запрос газеты "Эко".