Ещё одна страна не поддержала идею о запрете россиянам посещать ЕС
Португалия выступила против запрета на въезд россиян в Евросоюз
Португалия против идеи запретить россиянам въезд в страны Евросоюза в качестве очередной санкции на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел страны.
"Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ", — говорится в заявлении, направленном ведомством в ответ на запрос газеты "Эко".
В МИД Португалии добавили, что планируют участвовать в обсуждении визовых ограничений для россиян. Ожидается, что дискуссия будет проведена на неформальной встрече глав МИД ЕС, которая состоится в Праге 30–31 августа.
Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против таких мер, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек также счёл неправомерным подобный запрет.
Агентство "Москва"