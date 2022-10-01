10 вариантов подарков, которые порадуют получателя больше, чем сертификат или деньги в конверте
Лучший подарок — тот, что сделан своими руками. Если до сих пор в это не верите, внизу вас ждут 10 фотографий, которые переубедят кого угодно.
"Моя последняя работа, которую я подарил жене на День святого Валентина. Выполнена из отрезов кедра", — Acecarpenter.
Фото © Reddit / Acecarpenter
"Мой первый свитер. Связал для жены", — Riakrus.
Фото © Reddit / Riakrus
"Сделал кровать по заказу сына. Он в восторге", — Schmxdt.
Фото © Reddit / Schmxdt
"Шикарное покрывало, которое я подарила брату и его жене на свадьбу", — juicytwinzilla.
Фото © Reddit / juicytwinzilla
"Вырезал из куска дерева маленького мопса для подруги, потому что недавно умерла её собака", — tyus.
Фото © Reddit / tyus
"Сын оставил свой белый смокинг год назад, когда съехал от нас, поэтому я решила его немного обновить. Он женился в июне, и вот такой подарок я ему отправила. Для фото пиджак примерил мой муж", — Edoodle3.
Фото © Reddit / Edoodle3
"Из дубового капа сделал чашу для пряжи в качестве подарка жене", — ajcpullcom.
Фото © Reddit / ajcpullcom
"Мой тесть построил мне кораблик из фильма "Челюсти" с нуля. Никаких схем, но какие детали!" — _Coffee-and-sarcasm_.
Фото © Reddit / _Coffee-and-sarcasm_
"Вчера мой парень выпустился из университета, и по этому поводу я подарила ему вязаную версию его любимой с детства игрушки", — MerelYael.
Фото © Reddit / MerelYael
"Мой первый такой масштабный проект из дерева. Это цепочка ДНК для моей девушки, которая сейчас работает над докторской диссертацией в области генетики", — Daveflave.
Фото © Reddit / Daveflave
Reddit / Riakrus, _Coffee-and-sarcasm_