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1 октября, 07:10

10 вариантов подарков, которые порадуют получателя больше, чем сертификат или деньги в конверте

Лучший подарок — тот, что сделан своими руками. Если до сих пор в это не верите, внизу вас ждут 10 фотографий, которые переубедят кого угодно.

"Моя последняя работа, которую я подарил жене на День святого Валентина. Выполнена из отрезов кедра", — Acecarpenter.

Фото © Reddit / Acecarpenter

Фото © Reddit / Acecarpenter

"Мой первый свитер. Связал для жены", — Riakrus.

Фото © Reddit / Riakrus

Фото © Reddit / Riakrus

"Сделал кровать по заказу сына. Он в восторге", — Schmxdt.

Фото © Reddit / Schmxdt

Фото © Reddit / Schmxdt

"Шикарное покрывало, которое я подарила брату и его жене на свадьбу", — juicytwinzilla.

Фото © Reddit / juicytwinzilla

Фото © Reddit / juicytwinzilla

"Вырезал из куска дерева маленького мопса для подруги, потому что недавно умерла её собака", — tyus.

Фото © Reddit / tyus

Фото © Reddit / tyus

"Сын оставил свой белый смокинг год назад, когда съехал от нас, поэтому я решила его немного обновить. Он женился в июне, и вот такой подарок я ему отправила. Для фото пиджак примерил мой муж", — Edoodle3.

Фото © Reddit / Edoodle3

Фото © Reddit / Edoodle3

"Из дубового капа сделал чашу для пряжи в качестве подарка жене", — ajcpullcom.

Фото © Reddit / ajcpullcom

Фото © Reddit / ajcpullcom

"Мой тесть построил мне кораблик из фильма "Челюсти" с нуля. Никаких схем, но какие детали!" _Coffee-and-sarcasm_.

Фото © Reddit / _Coffee-and-sarcasm_

Фото © Reddit / _Coffee-and-sarcasm_

"Вчера мой парень выпустился из университета, и по этому поводу я подарила ему вязаную версию его любимой с детства игрушки", — MerelYael.

Фото © Reddit / MerelYael

Фото © Reddit / MerelYael

"Мой первый такой масштабный проект из дерева. Это цепочка ДНК для моей девушки, которая сейчас работает над докторской диссертацией в области генетики", — Daveflave.

Фото © Reddit / Daveflave

Фото © Reddit / Daveflave

7 идей, что подарить взрослому, чтобы разбудить в нём внутреннего ребёнка

7 идей, что подарить взрослому, чтобы разбудить в нём внутреннего ребёнка

Обложка ©

Reddit / Riakrus, _Coffee-and-sarcasm_

Сергей Трофимов

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