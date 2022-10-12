Стало известно, на кого сбежавшая из России Пугачёва бросила замок и квартиры

Народная артистка СССР Алла Пугачёва в конце сентября собрала младших детей и спешно покинула Россию — улетела на Святую землю. По слухам, весной Примадонна получила израильский паспорт. Вернётся ли певица на родину, пока не известно. Несколько месяцев назад Алла Борисовна утверждала, что ни о какой эмиграции речи не идёт, а потом и вовсе пообещала "наводить порядок в головах" соотечественников. Так или иначе, в РФ у Пугачёвой и её супруга, юмориста Максима Галкина*, осталась недвижимость. Кто теперь следит за замком в подмосковной деревне Грязь, квартирами в Москве, домом на Истринском водохранилище и пентхаусом в Сочи?

Легендарный замок — некогда главное место дислокации Пугачёвой, её мужа и двойняшек Гарри и Лизы — оставили "под опеку" водителя Игоря Польшикова и двух охранников. По документам роскошный особняк принадлежит Галкину. Шоумен продавать недвижимость, за которую в своё время выложил 10 млн долларов, пока не намерен.

Замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в деревне Грязь. Фото © Housechief.ru

Что до московских квартир, легендарные апартаменты на Тверской Алла Борисовна ещё в 2014-м переписала на старшую дочь, Кристину Орбакайте. Стоимость помещения, в котором Пугачёва обитала в золотые годы карьеры, риелторы оценивают в 80 млн рублей, пишет kp.ru. Квартира стоимостью около 300 млн рублей в элитном доме в Филипповском переулке в районе Арбата достанется младшему внуку Примадонны, Дени Байсарову.

Дачей на Истре в посёлке Малые Бережки в последние годы вовсю пользовался старший внук, Никита Пресняков. Трёхэтажный дом в тысячу квадратов на участке в 50 соток оценивается свыше чем в два миллиона долларов. За порядок в особняке отвечает помощница Пугачёвой Елена, она взяла на себя ещё и готовку. Что до 500-метрового пентхауса в Сочи, приобретённого в начале нулевых, он простаивает: артистке якобы не подходит климат города-курорта. Ну, а многочисленным родственникам и так есть где разместиться.