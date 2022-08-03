Переборщивший с синтолом бразильский Халк на коленях приполз к соседке и умер на пороге

Имя строителя из Сан-Паулу Валдира Сегато давно известно не только на родине, в Бразилии, но и далеко за пределами этой южноамериканской страны. Только вот прославился мужчина не профессиональными успехами, а необычной внешностью. 10 лет назад Сегато, которого иначе как Качком или Халком не называют, стал раскачивать бицепсы, причём не в зале, а с помощью опасных инъекций синтола. Валдир, бицепсы которого увеличились в объёме с тридцати до шестидесяти сантиметров, мнил себя бодибилдером и культуристом.

Доктора ещё в 2016-м предупредили бразильского Руки-Базуки: завязывай, иначе всё закончится плохо. Так и вышло. Окрылённый славой, хорошей жизнью и вниманием подписчиков, Халк красовался на публику, не зная, что конец близок. В синтоловую смесь, которую вкачивал в себя Сегато, нередко добавляют кунжутное масло вместе с обезболивающими и алкоголем — в качестве альтернативы стероидам. Эксперты считают, что такой "коктейль" может вызвать смертельные инсульты, закупорку артерий и инфекции.

Валдир Сегато на камеру хвастался руками-базуками, не зная, что сгорает изнутри. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / valdir_synthol_