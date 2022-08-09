Средства ПВО усилят для защиты Запорожской АЭС от обстрелов украинских военных

Для защиты Запорожской АЭС от обстрелов украинских военных будут усилены средства ПВО. Сейчас станция работает в штатном режиме, повреждённые после удара ВСУ линии электропередачи восстановлены. Об этом рассказал глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сейчас восстановили линии электропередачи, восстановили подстанцию, которая была повреждена. Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме. Я знаю, что военные поставили вопрос на ещё больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".