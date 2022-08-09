Украинская легкоатлетка Саладуха призвала полностью отстранить россиян от мирового спорта
Украинская легкоатлетка, бронзовый призёр ОИ-2012 Ольга Саладуха высказалась за отстранение российских спортсменов от всех международных соревнований. Она похвасталась, что украинские атлеты и спортивные федерации уже многого добились в этом направлении, и высказала мнение, что граждан РФ не должно быть нигде: ни в жюри, ни в руководящих органах, ни среди тренеров.
"Каждая из федераций начала работать, писать письма, обращения от федерации на федерации мировые, что Украина не хочет соревноваться вместе с Россией", — сказала прыгунья в длину в эфире YouTube-канала "Прямой FM".
Саладуха напомнила, что украинские атлеты устраивали бойкот, не выходили на дорожку на соревнованиях, если среди участников были русские. Постепенно европейские страны стали отстранять спортсменов из России от турниров, однако потом президент Международного олимпийского комитета заявил, что организация позволит прыгунье Елене Исинбаевой и тренеру Шамилю Тарпищеву присутствовать на некоторых мероприятиях. По словам легкоатлетки, это вызвало шквал негодования среди украинских спортсменов.
"У нас это вызывало возмущение, потому что они, что, космонавты? Они с другой планеты? Они русские. Мы потребовали, что ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены — нигде не должно быть российских представителей. Хотя бы в нынешнее время они должны быть отстранены", — сказала спортсменка.
Напомним, российских спортсменов до сих пор продолжают отстранять от международных турниров. Ранее стало известно, что сборная страны не будет принимать участия в чемпионате мира по настольному теннису. А в скором времени FIDE рассмотрит вопрос о допуске российской команды к шахматным турнирам.