Почему Европа задыхается от жары, а в Москве прохладно Оглавление Что творится в Европе Почему жара полюбила Европу Многие жители Европейской России сетуют, что июль оказался не слишком знойным. А вот на Западе люди, наоборот, уже неделю страдают от того, что у них там местами +40. 11380 11380 Фото © Ricardo Rubio / Europa Press via Getty Images

Что творится в Европе

Этих птенцов испанские волонтёры вынули из гнёзд, которые родители для них обустроили под крышами жилых домов. Проблема в том, что кирпичные и бетонные здания, особенно крыши и всё, что под ними, в условиях накрывшей Европу жары превратились натурально в печки. Более того, местные СМИ пишут, что в городе Вальядолид (это север Испании) голуби, стрижи, аисты, хищные птицы от жары просто падают на землю. Падают ещё живые, но подняться уже не могут.

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Нетрудно представить, каково людям. В городе примерно +40 по Цельсию. Недавно было +40,6 градуса, и это абсолютный рекорд. В других регионах Испании столбики термометров за последние дни поднимались и до +45. Институт здоровья Карлоса III 16 июля сообщал, что за неделю жары в стране конкретно из-за такой погоды умерло около 360 человек.

Почти вдвое больше жертв зноя насчитали в Португалии — 659 человек. В основном это, как и можно было предполагать, пожилые люди, они всегда больше всего страдают от жары.

В Великобритании впервые за всю историю метеонаблюдений жара вынудила объявить красный — самый высокий — уровень погодной опасности: синоптики обещают в ближайшее время около 40 градусов. Предыдущий максимум в стране зафиксировали в 2019 году, тогда было +38,7, жара стала причиной смерти двух с половиной тысяч британцев.

Это европейские данные о погоде на 18 июля с прогнозом на 19-е, температура указана по Фаренгейту, +103 в Париже означает +39 по Цельсию, +97 в Лондоне — это по Цельсию +36. В Италии сильнейшая засуха, есть угроза неурожаев. В нескольких европейских странах бушуют лесные пожары.





Интересно, что жара лютует и по другую сторону Евразии, а именно в Китае. Вот, скажем, недавнее сравнение: в испанском Оренсе +43, в Шанхае почти +41. Инфернальная погода стоит и в США, скажем, в Техасе сейчас днём около +38, а прогнозируют до +45.

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Почему жара полюбила Европу

Как рассказал Лайфу заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов, Европу адская летняя жара настигла из-за накрывшего этот регион антициклона и очень высокого атмосферного давления. Он объяснил, что из-за особенностей атмосферной циркуляции такие антициклоны чаще всего возникают именно над Европой и европейской частью России.

Учёный отметил, что пока не вполне ясно, как поведёт себя антициклон, не исключено, что он в ближайшие дни разрушится так же быстро, как и появился. В то же время он признал, что погодные тенденции последних лет указывают на глобальное потепление.

— За последние 40 лет в Европе летом потеплело на два градуса — это весьма существенно. И далее, в следующие 30 лет, ещё потеплеет на два градуса. Это означает, что вероятность экстремальных температурных порогов будет нелинейно расти. То есть, условно говоря, при повышении температуры на один градус эта вероятность увеличивается на 20%, а ещё на один градус — уже на 40%, — рассказал Владимир Семёнов.

Пожары в Каталонии из-за аномально высокой температуры. Фото © Eric Renom / NurPhoto via Getty Images

При глобальном потеплении наблюдается не только повышение средней температуры воздуха, но и увеличение изменчивости погоды, отметил в интервью Лайфу научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. Он объяснил, что столбики термометров в условиях меняющегося климата могут не только подниматься до запредельных высот, но и небывало низко опускаться.

И летом изменчивость погоды всегда больше, чем зимой, потому что летом к стандартному переносу воздушных масс с запада на восток добавляется ещё один процесс: воздух с более нагретой суши стремится к менее нагретой воде. В случае Европы это означает перенос воздуха в сторону Атлантики, то есть с востока на запад. Этот конфликт порождает движение воздуха по вертикали — с севера на юг и обратно. Как следствие, возникают волны тепла, которые могут довольно долго задерживаться над одним и тем же регионом, — за это их называют стационарными. Именно в такой ситуации сейчас оказалась Европа и другие части света: над ними завис стационарный антициклон.

— А вот к востоку от антициклона — сопряжённая ложбина низкого давления. И как раз европейская территория России оказалась в этой ложбине. Поэтому такой прохладный воздух сейчас не только в Москве, но и в Центрально-Чернозёмном районе, в Южном федеральном округе, в Краснодарском крае температура на два – четыре градуса ниже нормы, — подчеркнул Роман Вильфанд.

Он добавил, что при этом над Восточной Сибирью тоже практически неподвижно стоит антициклон, в Якутии из-за этого уже около трёх недель выше +30 градусов и введён четвёртый класс пожарной опасности. Научный руководитель Росгидромета напомнил, что то же самое случилось в Европейской России в 2010 году, когда почти два месяца стояла небывалая жара. Кроме того, в жаркие дни конца июня и начала июля этого года европейская часть страны тоже оказалась на гребне волны высокого атмосферного давления, которое не давало собираться облакам.

Роман Вильфанд также сообщил, что, по расчётам метеорологов, во второй половине недели жара в Европе немного ослабнет, но всё равно будет за +30 градусов. А на уровне прогнозов на годы вперёд составленные учёными климатические модели показывают, что частота и интенсивность вертикального движения воздушных масс в атмосфере будет усиливаться, и это означает всё больше и больше таких аномальных погодных ситуаций.

Фото © Zowy Voeten / Getty Images Удастся ли не допустить повышения глобальной средней температуры на два градуса к 2100 году? 0 Да Нет

Авторы Адель Романенкова