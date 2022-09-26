Канцлер Германии Шольц заразился коронавирусом

По словам Хебештрайта, в ближайшее время Шольц в режиме онлайн будет присутствовать на запланированных ранее встречах с главами федеральных земель. Все очные встречи на этой неделе были отменены. Стоит отметить, что 25 сентября немецкий канцлер вернулся из поездки по странам Персидского залива, где среди прочего обсуждал возможные поставки газа в Германию.