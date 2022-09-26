Канцлер Германии Шольц заразился коронавирусом
Канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусом и был вынужден уйти на самоизоляцию, сообщает представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт. Его слова приводит издание Süddeutsche zeitung.
По словам Хебештрайта, в ближайшее время Шольц в режиме онлайн будет присутствовать на запланированных ранее встречах с главами федеральных земель. Все очные встречи на этой неделе были отменены. Стоит отметить, что 25 сентября немецкий канцлер вернулся из поездки по странам Персидского залива, где среди прочего обсуждал возможные поставки газа в Германию.
Ранее Лайф рассказывал, что участь Шольца постигла ещё одного видного европейского политика — премьер-министра Испании Педро Санчеса. В результате он также был вынужден отменить своё участие во всех запланированных мероприятиях.
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