Актриса Анастасия Макеева в платье-триколоре и с песней о силе России наступает на пятки Shaman

Актриса Анастасия Макеева спела композицию "Россия моя"

Похоже, у певца Ярослава Дронова, который покорил сердца слушателей песней "Я русский", есть достойная конкурентка. Актриса театра, кино и дубляжа Анастасия Макеева, известная патриотичными взглядами, выпустила трек "Россия моя". Композиция пока не выстрелила так, как хит Shaman, но имеет все шансы на успех. В клипе Макеева снялась в платье-триколоре, похожем на то, какое надевала МакSим в 2015-м.

"Друзья! Не могу не радоваться тому, что вам понравилась песня "Россия моя" 💙. Я желаю всем народам так же, как русские, любить свою землю и историю. Так же беречь свои семьи и гордиться своею страной❤️", — обратилась Макеева к подписчикам.