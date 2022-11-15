Актриса Анастасия Макеева в платье-триколоре и с песней о силе России наступает на пятки Shaman
Звезда мюзиклов в День народного единства выпустила трек "Россия моя", в котором объяснила, почему россиян невозможно сломить. В Сети решили, что Макеева — достойный конкурент певцу-патриоту Shaman.
Актриса Анастасия Макеева спела композицию "Россия моя"
Похоже, у певца Ярослава Дронова, который покорил сердца слушателей песней "Я русский", есть достойная конкурентка. Актриса театра, кино и дубляжа Анастасия Макеева, известная патриотичными взглядами, выпустила трек "Россия моя". Композиция пока не выстрелила так, как хит Shaman, но имеет все шансы на успех. В клипе Макеева снялась в платье-триколоре, похожем на то, какое надевала МакSим в 2015-м.
"Друзья! Не могу не радоваться тому, что вам понравилась песня "Россия моя" 💙. Я желаю всем народам так же, как русские, любить свою землю и историю. Так же беречь свои семьи и гордиться своею страной❤️", — обратилась Макеева к подписчикам.
А те оставили в ответ восторженные комментарии: "Анастасия, браво 👏🏻 Вы настоящий патриот России 🇷🇺", "Песня прекрасная! Радуюсь вместе с тобой за такие результаты!👍👏👏😘 Желаю ещё больших высот!", "Вот так нужно любить свою страну ❤️", "Спасибо вам за прекрасное исполнение! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺", "Классная песня, всё о нас и нашей России!.. Любите и берегите Россию!".
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