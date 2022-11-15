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15 ноября, 11:45

Рак полости рта больше не редкость, и у него есть четыре главных признака

Число пациентов с диагнозом "рак полости рта" с каждым годом лишь увеличивается, поэтому главное — вовремя выявить опухоль.

Заболеваемость раком полости рта в Великобритании удвоилась за последние десять лет. В прошлом году на учёт встало почти девять тысяч новых пациентов с такой опухолью. Больше трёх тысяч человек умерло — и это на 20% больше, чем за последние пять лет.

В то время как другие виды рака сдают позиции, этот набирает обороты. И если раньше в группе риска были только курящие и пьющие, то теперь — почти все

Найджел Картер

Исполнительный директор Фонда здоровья полости рта

<p>В то время как другие виды рака сдают позиции, этот набирает обороты. И если раньше в группе риска были только курящие и пьющие, то теперь — почти все</p>
<p>В то время как другие виды рака сдают позиции, этот набирает обороты. И если раньше в группе риска были только курящие и пьющие, то теперь — почти все</p>

Рак полости рта заметно снижает качество жизни: пациенту трудно говорить, есть и пить. Часто не в лучшую сторону меняется и внешность онкобольного.

Клетки плоскоклеточного рака изо рта. Изображение © Flickr / Weining Zhong

Клетки плоскоклеточного рака изо рта. Изображение © Flickr / Weining Zhong

К счастью, серьёзных проблем можно избежать, если вовремя обратиться к врачу. Вот признаки заболевания на ранних стадиях, которые обычно появляются во рту:

  • язва, которая не заживает в течение трёх недель;
  • белые или красные пятна;
  • необычные шишки или припухлости;
  • хриплый голос.
Раковые клетки в образце ткани из ротовой полости. Изображение © Wikimedia Commons / KGH

Раковые клетки в образце ткани из ротовой полости. Изображение © Wikimedia Commons / KGH

Исследования показывают, что в большинстве случаев опухоль возникает на языке, на втором месте — миндалины, пишет The Sun. Но лучше осмотреть и всё остальное: губы, дёсны, внутренние части щёк и нёбо.

Главная проблема — поздняя диагностика. И таких случаев становится всё больше. Это значительно снижает шансы больного на выживание

Кэтрин Рутланд

Директор стоматологической клиники Denplan

<p>Главная проблема — поздняя диагностика. И таких случаев становится всё больше. Это значительно снижает шансы больного на выживание</p>
<p>Главная проблема — поздняя диагностика. И таких случаев становится всё больше. Это значительно снижает шансы больного на выживание</p>

Специалисты советуют как можно чаще заглядывать к себе в рот. И если там появилось что-то, чего раньше не было, — лучше сходить в больницу, чтобы развеять сомнения... или же подтвердить опасения.

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Flickr / Marco Verch Professional Photographer

Семен Хафизов

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