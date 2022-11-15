Рак полости рта больше не редкость, и у него есть четыре главных признака

Заболеваемость раком полости рта в Великобритании удвоилась за последние десять лет. В прошлом году на учёт встало почти девять тысяч новых пациентов с такой опухолью. Больше трёх тысяч человек умерло — и это на 20% больше, чем за последние пять лет.

В то время как другие виды рака сдают позиции, этот набирает обороты. И если раньше в группе риска были только курящие и пьющие, то теперь — почти все Найджел Картер Исполнительный директор Фонда здоровья полости рта

Рак полости рта заметно снижает качество жизни: пациенту трудно говорить, есть и пить. Часто не в лучшую сторону меняется и внешность онкобольного.

Клетки плоскоклеточного рака изо рта. Изображение © Flickr / Weining Zhong

К счастью, серьёзных проблем можно избежать, если вовремя обратиться к врачу. Вот признаки заболевания на ранних стадиях, которые обычно появляются во рту: язва, которая не заживает в течение трёх недель;

белые или красные пятна;

необычные шишки или припухлости;

хриплый голос.

Раковые клетки в образце ткани из ротовой полости. Изображение © Wikimedia Commons / KGH

Исследования показывают, что в большинстве случаев опухоль возникает на языке, на втором месте — миндалины, пишет The Sun. Но лучше осмотреть и всё остальное: губы, дёсны, внутренние части щёк и нёбо.

Главная проблема — поздняя диагностика. И таких случаев становится всё больше. Это значительно снижает шансы больного на выживание Кэтрин Рутланд Директор стоматологической клиники Denplan